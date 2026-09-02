Шахед совершил нападение на киевский университет во время занятий — Зеленский

Ликвидация последствий атак РФ. Фото: ГСЧС Киевской области

Российский "Шахед" нанес удар по одному из университетов Киева прямо во время занятий, однако 160 студентов находились в укрытии. Ночью РФ также атаковала Одессу, где ранены пять человек, в том числе ребенок, а в Харьковской области из-за ударов тысячи людей остались без электричества; в Херсоне повреждено здание спасателей и полиции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Зеленский о системном терроре "Шахедами"

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня российские ударные беспилотники атаковали один из университетов столицы во время учебного процесса. При этом студенты успели укрыться. Президент отметил, что там находились 160 студентов.

Президент подчеркнул, что российские атаки на гражданские объекты продолжаются, а использование "Шахедов" стало частью системного террора против украинских городов.

Также известно, что ночью российские войска нанесли удары по Одессе. В результате атаки поврежден жилой дом и городская инфраструктура. Пятеро человек получили ранения, среди них — ребенок. В Херсоне под удар попало здание, где расположены службы спасателей и полиции. В Харьковской области из-за российских ударов без электроснабжения остались тысячи людей. Также есть раненые.

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Зеленский назвал реакцию лидеров недостаточной

Президент Украины заявил, что реакция мира и самых влиятельных лидеров на очередную волну российских атак является недостаточной. Он подчеркнул, что Россия фактически отрабатывает в Украине тактику применения "шахидов" и других средств поражения, которую потенциально может использовать против других стран.

"К сожалению, реакция мира и самых влиятельных лидеров на эту очередную российскую эскалацию ударов недостаточна. Когда в Европе российско-иранские "шахиды" устраивают такой круглосуточный террор, это не может оставаться проблемой только одной нашей страны. Каждый такой удар по украинцам, каждое такое применение "шахидов" и других средств поражения по нашим городам и селам — это фактически отработка Россией тактики, которую они готовят и для других стран, и для других народов. Сейчас нужно действовать. Зло нужно останавливать тогда, когда оно проявило себя", — написал украинский лидер.

Глава государства призвал международных партнеров усилить давление на Россию и помощь Украине. Среди необходимых шагов он назвал укрепление украинской ПВО, введение санкций против РФ и значительную активизацию оборонного производства. Президент поблагодарил партнеров, которые продолжают поддерживать Украину.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Киевской области

Разрушения в результате атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожар. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Сообщение Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что украинский лидер Владимир Зеленский призвал авиакомпании, страховые компании и других участников авиарынка учитывать риски при использовании воздушного пространства России. Он отметил, что из-за войны и ответных ударов российское небо фактически может становиться всё менее доступным для гражданской авиации.

Мы сообщали, что Президент Украины отметил, что российские атаки направлены на как можно более масштабное разрушение гражданской инфраструктуры и жизни населения, а количество пострадавших и погибших в значительной степени зависит от эффективности украинской ПВО. По словам главы государства, каждый новый пакет военной помощи укрепляет способность Украины защищать своих граждан от российских ударов.