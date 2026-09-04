На базі Дії буде створено застосунок для відстеження Шахедів - уряд

Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький/Facebook

Кабінет Міністрів України ухвалив чотири рішення, які мають адаптувати роботу бізнесу, транспорту та інфраструктури до нової дронової тактики російських повітряних атак. Зокрема, запроваджується розподіл повітряних тривог на жовтий і червоний рівні небезпеки, а також змінюються правила роботи підприємств і транспорту. Також відомо, що на основі "Дії" запустять окремий застосунок для відстеження дронів та ракет.

Про це повідомив 4 вересня, в п'ятницю, прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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Як працюватиме нова система повітряних тривог

Прем’єр-міністр України повідомив, що жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки російських безпілотників, тоді як червоний свідчитиме про підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару.

При жовтому рівні бізнес зможе продовжувати роботу, однак лише за умови суворого дотримання вимог безпеки . Підприємства мають забезпечити працівникам та відвідувачам доступ до укриттів. Для об’єктів, де укриттів досі немає або вони не відповідають необхідним вимогам, уряд визначив тримісячний термін для вирішення цього питання.

. Підприємства мають забезпечити працівникам та відвідувачам доступ до укриттів. Для об’єктів, де укриттів досі немає або вони не відповідають необхідним вимогам, уряд визначив для вирішення цього питання. Червоний рівень передбачатиме припинення роботи підприємств та обов’язковий перехід людей до укриттів.

На основі "Дії" планують запустити окремий застосунок, у якому можна буде відстежувати рух "Шахедів", інших дронів і ракет. Сервіс також інформуватиме користувачів про повітряні тривоги. Дані планують передавати безпосередньо від уряду через єдиний державний сервіс. Точні терміни запуску нового застосунку наразі не повідомляються.

Робота метро та наземного транспорту

Сергій Корецький поділився, що уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу київського метро під час жовтого рівня небезпеки.

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За необхідності також мають збільшувати кількість наземного громадського транспорту. Це повинно забезпечити можливість пересування людей до місць роботи, лікарень та станцій метро навіть під час повітряної тривоги.

Зміни щодо комендантської години

В дописі прем’єр-міністра України зазначено, що уряд також планує вдосконалити правила застосування комендантської години. Зокрема, йдеться про рух транзитного вантажного транспорту через Київ та перевезення пасажирів до і від залізничних вокзалів.

Місцевій владі рекомендували скоригувати тривалість комендантської години — з 01:00 до 05:00.

В Україні встановлюватимуть додаткові укриття

Ще одним рішенням стало прискорення встановлення та облаштування мобільних укриттів у громадах. Такі конструкції мають захищати людей, зокрема від уламків після російських повітряних атак. Уряд пояснює, що мета нових заходів — одночасно підвищити рівень безпеки населення та не допустити паралізації роботи міст, економіки й критичної інфраструктури через російські атаки.

Новини.LIVE писали, що раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв про зміни — для кожного рівня небезпеки планують встановити окремий звуковий сигнал. Крім того, розглядається можливість точніше визначати територію дії повітряної тривоги, щоб сповіщення надходили лише в райони, де є безпосередня загроза.

Ми інформували, що у Верховній Раді пропонують надати органам місцевого самоврядування законодавче право самостійно визначати режим роботи міського пасажирського транспорту під час повітряних тривог. Таким чином, громади зможуть вирішувати, чи курсуватиме транспорт у цей період, чи його рух частково обмежать або повністю призупинять.