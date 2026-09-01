70 млрд грн и помощь партнеров: Корецкий рассказал, как будут финансировать оборону

Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: пресс-служба Рады

Премьер-министр Сергей Корецкий выступил в Верховной Раде. Он заявил, что правительство в течение месяца проведет подробный аудит потребностей Министерства обороны и проверит эффективность использования бюджетных средств. По его словам, проверка должна охватить все заявленные потребности Сил обороны на фоне дефицита оборонного бюджета, который в настоящее время составляет 27 млрд долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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В Украине возник дефицит оборонного бюджета

Корецкий назвал три основные причины нехватки средств на финансирование обороны. Прежде всего, война существенно подорожала из-за увеличения Россией производства и применения ракет и дронов.

В ответ Украина также вынуждена наращивать расходы на беспилотники, наземные роботизированные комплексы, дальнобойную артиллерию и другие нужды Сил обороны.

Второй причиной премьер назвал то, что Министерство обороны уже в первом полугодии частично использовало средства, которые были предусмотрены на вторую половину года.

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Третьим фактором стали невыполненные решения и обязательства Украины перед международными партнерами. По словам Корецкого, из-за этого государство рискует недополучить часть из 30 млрд долларов, предусмотренных действующими программами международной поддержки.

"Без решения этих вопросов государство может оказаться под существенным финансовым риском", — подчеркнул премьер-министр.

По словам Корецкого, в течение следующего месяца правительство проведет детальный анализ всех потребностей Минобороны и обоснованности запланированных расходов.

"Мы будем анализировать, изучать каждую гривну, но война существенно меняется, война существенно дорожает — это реальность", — заявил премьер.

В то же время Кабмин уже нашел 70 млрд грн экономии на других бюджетных расходах. Все эти средства власти планируют направить на нужды обороны. Для покрытия остального дефицита правительство рассчитывает на экстренное финансирование от международных партнеров.

Украина может получить 30 млрд долларов помощи

Отдельно Корецкий заявил, что Украина в этом году может получить от международных партнеров около 30 млрд долларов. Однако для этого государство должно выполнить взятые на себя обязательства.

Премьер подчеркнул, что необходимые решения зависят как от правительства, так и от народных депутатов. В связи с этим он призвал парламент поддержать законопроекты, необходимые для финансирования фронта и обеспечения устойчивости государства, независимо от политических рейтингов и предпочтений.

Как писали Новини.LIVE, Кабмин впервые утвердил государственную стратегию борьбы с игровой зависимостью до 2035 года, к реализации которой будут привлечены около 40 органов власти. План предусматривает профилактику, раннее выявление зависимости, лечение и реабилитацию, а также противодействие нелегальному игорному бизнесу. Отдельные программы планируется разработать для военнослужащих и ветеранов.

Также недавно Кабмин одобрил законопроект, предлагающий отложить открытый доступ к декларациям отдельных военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и разведчиков. Документы предлагается открыть только через год после прекращения или отмены военного положения, при этом обязанность подавать декларации сохранится. В Минобороны пояснили, что это необходимо для защиты военных, их семей и конфиденциальной информации от врага.