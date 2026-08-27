Декларации военных хотят открывать через год после военного положения: решение Кабмина

Военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий отсрочку публичного доступа к декларациям отдельных военных и других лиц, привлеченных к обороне Украины. Открыть такие декларации предлагают через год после прекращения или отмены военного положения . В Минобороны объяснили, что это должно помочь защитить военных, их семьи и чувствительную информацию от противника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны.

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Декларации военных будут открываться с отсрочкой

Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий изменения относительно публичного доступа к декларациям отдельных категорий военнослужащих , правоохранителей, разведчиков и других лиц, участвующих в обороне государства.

Согласно предложению, их декларации не будут исчезать и не отменяется обязанность их подавать. В то же время, публичный доступ к документам предлагают отсрочить.

Публиковать декларации предлагают через год после прекращения или отмены военного положения в Украине.

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В Минобороны отмечают, что открытые данные могут содержать сведения о месте жительства, финансовом положении и членах семьи военных и других защитников . Попадание такой информации в открытый доступ может создавать дополнительные риски для военнослужащих и их близких.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет именно о балансе между прозрачностью и безопасностью людей, защищающих Украину.

Как писали Новини.LIVE, Кабмин запустил экспериментальный проект по подземному хранению государственных запасов нефти и нефтепродуктов. С 2027 года не менее 20% дизельного горючего из минимальных запасов должны храниться в подземных хранилищах. Система будет действовать во время военного положения, но не дольше двух лет.

Также Новини.LIVE сообщали, что в рядовая программа предусматривается усовершенствование военного учета и системы мобилизации , а также усиление защиты прав военнообязанных. Отдельно планируют создать четыре новых подразделения Нацгвардии, которые будут участвовать в боевых действиях. Также в программе предусмотрены изменения в выплатах, социальных гарантиях и обеспечении военных и семей.