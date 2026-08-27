Декларації військових хочуть відкривати через рік після воєнного стану: рішення Кабміну

Військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає відтермінування публічного доступу до декларацій окремих військових та інших осіб, залучених до оборони України. Відкрити такі декларації пропонують через рік після припинення або скасування воєнного стану. У Міноборони пояснили, що це має допомогти захистити військових, їхні родини та чутливу інформацію від противника.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міноборони.

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Декларації військових відкриватимуть із відтермінуванням

Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає зміни щодо публічного доступу до декларацій окремих категорій військовослужбовців, правоохоронців, розвідників та інших осіб, які беруть участь в обороні держави.

Відповідно до пропозиції, їхні декларації не зникатимуть і не скасовується обов'язок їх подавати. Водночас публічний доступ до документів пропонують відтермінувати.

Публікувати декларації пропонують через один рік після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

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У Міноборони наголошують, що відкриті дані можуть містити відомості про місце проживання, фінансовий стан та членів сім'ї військових та інших захисників. Потрапляння такої інформації у відкритий доступ може створювати додаткові ризики для самих військовослужбовців та їхніх близьких.

У відомстві підкреслили, що йдеться саме про баланс між прозорістю та безпекою людей, які захищають Україну.

Як писали Новини.LIVE, Кабмін запустив експериментальний проєкт із підземного зберігання державних запасів нафти та нафтопродуктів. Із 2027 року щонайменше 20% дизельного пального з мінімальних запасів мають зберігати у підземних сховищах. Система діятиме під час воєнного стану, але не довше двох років.

Також Новини.LIVE повідомляли, що урядова програма передбачає вдосконалення військового обліку та системи мобілізації, а також посилення захисту прав військовозобов'язаних. Окремо планують створити чотири нові підрозділи Нацгвардії, які братимуть участь у бойових діях. Також у програмі передбачені зміни у виплатах, соціальних гарантіях і забезпеченні військових та їхніх родин.