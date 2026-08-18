Парламент розгляне програму уряду

Засідання уряду. Фото: Сергій Корецький

Уряд зареєстрував у парламенті проєкт Постанови Верховної Ради України "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" (реєстр №15521). Програма передбачає реформу мобілізації, виплат військовослужбовцям і створення нових підрозділів Національної гвардії України. Тепер відповідний документ має затвердити Верховна рада.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Які зміни планує запровадити уряд

У планах Кабміну створити чотири нові підрозділи Нацгвардїі, аби ті брали участь у бойових діях, та Єдиний авіаційний хаб у системі МВС.

Також серед запланованого:

удосконалити військовий облік і систему мобілізації;

посилити захист прав військовозобов'язаних;

забезпечити захист прав під час проходження мобілізації та гідні умови на всі етапах початку служби;

запровадити більш прозору систему кар'єрного росту та оцінювання військових і командирів;

покращити медичне, психологічне, продовольче і соціальне забезпечення як для військових, так і для членів родин таких людей;

змінити систему грошового забезпечення і соціальних вартів для захисників України.

Крім того, наступного року Міністерство оборони України планує запровадити систему управління оборонними інноваціями.

Раніше .НовиниLIVE з посиланям на народного депутата від фракції "Батьківщина" Сергія Євтушка повідомляв, що Верховна Рада може призначити нових очільників міністерств. Рішення щодо нових кадрових призначень можуть ухвалити вже цього тижня. За попередньою інформацією, голосування запланували на 19 або 20 серпня.

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Також Новини.LIVE з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Сергія Корецького писав про проєкт Програми діяльності уряду, який презентували на засіданні Ради коаліції 13 серпня. Цей документ визначає ключові пріоритети та конкретні завдання Кабміну.