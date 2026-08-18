Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Оновлення мобілізації та НГУ: що передбачає програма уряду

Оновлення мобілізації та НГУ: що передбачає програма уряду

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 00:35
Парламент розгляне програму уряду
Засідання уряду. Фото: Сергій Корецький

Уряд зареєстрував у парламенті проєкт Постанови Верховної Ради України "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" (реєстр №15521). Програма передбачає реформу мобілізації, виплат військовослужбовцям і створення нових підрозділів Національної гвардії України. Тепер відповідний документ має затвердити Верховна рада. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Які зміни планує запровадити уряд 

У планах Кабміну створити чотири нові підрозділи Нацгвардїі, аби ті брали участь у бойових діях, та Єдиний авіаційний хаб у системі МВС.

Також серед запланованого:

  • удосконалити військовий облік і систему мобілізації;
  • посилити захист прав військовозобов'язаних;
  • забезпечити захист прав під час проходження мобілізації та гідні умови на всі етапах початку служби;
  • запровадити більш прозору систему кар'єрного росту та оцінювання військових і командирів; 
  • покращити медичне, психологічне, продовольче і соціальне забезпечення як для військових, так і для членів родин таких людей; 
  • змінити систему грошового забезпечення і соціальних вартів для захисників України.

Крім того, наступного року Міністерство оборони України планує запровадити систему управління оборонними інноваціями.

Раніше .НовиниLIVE з посиланям на народного депутата від фракції "Батьківщина" Сергія Євтушка повідомляв, що Верховна Рада може призначити нових очільників міністерств. Рішення щодо нових кадрових призначень можуть ухвалити вже цього тижня. За попередньою інформацією, голосування запланували на 19 або 20 серпня.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Сергія Корецького писав про проєкт Програми діяльності уряду, який презентували на засіданні Ради коаліції 13 серпня. Цей документ визначає ключові пріоритети та конкретні завдання Кабміну.

Кабінет міністрів Верховна Рада мобілізація документи Нацгвардія
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації