В Україні 20% запасів пального зберігатимуть під землею з 2027 року

Засідання Кабінету міністрів. Фото: Сергій Корецький/Telegram

Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт із підземного зберігання нафтопродуктів із мінімальних запасів держави. Система працюватиме під час воєнного стану, але не довше двох років. Координатором проєкту визначили Міністерство енергетики України. До реалізації залучать "Укртранснафту" та "Нафтогаз".

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на постанову уряду.

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Стратегічне пальне захистять від атак

Проєкт передбачає створення розгалуженої системи підземних сховищ. У них зберігатимуть частину мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Йдеться, зокрема, про підземні резервуари, соляні каверни, виснажені нафтові та газові родовища, інші геологічні формації, а також окремі ділянки магістральних трубопроводів.

Сховища повинні відповідати низці вимог. Зокрема, вони мають бути герметичними, захищеними від стороннього доступу, відповідати нормам промислової та пожежної безпеки й мати системи обліку кількості та якості пального.

Щонайменше 20% дизпального зберігатимуть під землею

Найважливіша зміна почне діяти з 2027 року. Суб’єкти ринку та оператори повинні будуть зберігати в підземних сховищах не менш як 20% дизельного пального, яке входить до мінімальних запасів. При цьому такі обсяги зараховуватимуться до загального обліку мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

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Учасники проєкту також повинні вести окремий облік пального, яке зберігається під землею, та вносити відповідну інформацію до електронної системи звітності.

Хто відповідатиме за зберігання

Координатором експериментального проєкту визначили Міністерство енергетики. Серед учасників — Міністерство економіки та довкілля, "Нафтогаз України", державні органи, оператори та інші суб’єкти ринку.

Окремо передбачено спеціалізованого відповідального зберігача. Він має забезпечувати належне зберігання запасів та можливість їхнього оперативного відбору у разі кризової ситуації.

Відносини між власниками запасів і зберігачем оформлюватимуть договорами. У них визначатимуть місце та обсяг зберігання, умови доступу до пального, контроль його якості, оплату послуг і порядок компенсації можливих втрат.

Нагадаємо, в Україні є стратегічні запаси продуктів на випадок надзвичайних ситуацій, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, плани реагування та евакуації регулярно оновлюють з урахуванням воєнної ситуації. Водночас Шмигаль попередив, що наступний опалювальний сезон може бути складним.

Крім того, експерт Олександр Трохимець попередив про складний сценарій для великих міст у разі сильних морозів та тривалих атак на енергосистему. Він зазначив, що за температури близько -20 °C централізовані мережі можуть опинитися під значним навантаженням. Тому українцям радять за можливості заздалегідь підготувати варіант тимчасового переїзду в сільську місцевість.