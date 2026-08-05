При -20 буде складно: експерт порадив українцям шукати прихисток у селах

Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE

Майбутній опалювальний сезон в Україні може перетворитися на справжню катастрофу для жителів великих мегаполісів у разі настання тривалих та сильних морозів. Фахівці закликають міське населення завчасно прорахувати найгірші сценарії розвитку подій. Тому українцям радять підготувати безпечні місця для тимчасового переїзду на період низьких температур.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву голови комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександра Трохимця в ефірі Вечір.LIVE.

Рекомендації щодо переїзду

Головною причиною занепокоєння експертів є майбутні обстріли Росії та висока вразливість централізованих інженерних мереж у великих населених пунктах до критичних навантажень.

"Перевага минулих зим була у тому, що вони були теплими. А обстріли та дефіцити потужностей були ті ж самі. Але при - 20 градусів я раджу, і кажу це кожної зими: якщо є можливість виїхати з великого міста хоча б на зимівлю в сільський регіон — це треба робити", — заявив він.

Як писали Новини.LIVE раніше, Україна хоче завершити війну до зими. Такий план озвучив президент Володимир Зеленський. Щоб реалізувати цей план до зими, тиск на Російську Федерацію має стати максимально інтенсивним і розгортатися одразу у кількох площинах.

Читайте також:

Також ми повідомяли, що Володимир Зеленський наголосив на тому, що у разі відмови Путіна розпочати переговори, Росію теж очікує дуже важка зима на тлі постійних повітряних ударів України.