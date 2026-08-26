В Украине 20% запасов топлива будут храниться под землей с 2027 года

Заседание Кабинета министров. Фото: Сергей Корецкий/Telegram

Кабинет министров Украины запустил экспериментальный проект по подземному хранению нефтепродуктов из минимальных запасов государства. Система будет функционировать в период военного положения, но не дольше двух лет. Координатором проекта назначено Министерство энергетики Украины. К реализации привлекут "Укртранснафту" и "Нафтогаз".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на постановление правительства.

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Стратегическое топливо защитят от атак

Проект предусматривает создание разветвленной системы подземных хранилищ. В них будет храниться часть минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Речь идет, в частности, о подземных резервуарах, соляных кавернах, истощенных нефтяных и газовых месторождениях, других геологических формациях, а также отдельных участках магистральных трубопроводов.

Хранилища должны соответствовать ряду требований. В частности, они должны быть герметичными, защищенными от постороннего доступа, соответствовать нормам промышленной и пожарной безопасности и иметь системы учета количества и качества топлива.

Не менее 20% дизельного топлива будут храниться под землей

Самое важное изменение вступит в силу с 2027 года. Субъекты рынка и операторы должны будут хранить в подземных хранилищах не менее 20% дизельного топлива, входящего в минимальные запасы. При этом такие объемы будут учитываться в общем учете минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

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Участники проекта также должны вести отдельный учет топлива, хранящегося под землей, и вносить соответствующую информацию в электронную систему отчетности.

Кто будет отвечать за хранение

Координатором экспериментального проекта назначено Министерство энергетики. Среди участников — Министерство экономики и окружающей среды, "Нафтогаз Украины", государственные органы, операторы и другие субъекты рынка.

Отдельно предусмотрена должность специализированного ответственного хранителя. Он должен обеспечивать надлежащее хранение запасов и возможность их оперативного отбора в случае кризисной ситуации.

Отношения между владельцами запасов и хранителем будут оформляться договорами. В них будут определяться место и объем хранения, условия доступа к топливу, контроль его качества, оплата услуг и порядок компенсации возможных потерь.

Напомним, в Украине имеются стратегические запасы продуктов на случай чрезвычайных ситуаций, заявил министр энергетики Денис Шмыгаль. По его словам, планы реагирования и эвакуации регулярно обновляются с учетом военной ситуации. В то же время Шмыгаль предупредил, что следующий отопительный сезон может оказаться сложным.

Кроме того, эксперт Александр Трохимец предупредил о сложном сценарии для крупных городов в случае сильных морозов и длительных атак на энергосистему. Он отметил, что при температуре около -20 °C централизованные сети могут оказаться под значительной нагрузкой. Поэтому украинцам рекомендуют по возможности заранее подготовить вариант временного переезда в сельскую местность.