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Главная Новости дня Кабмин объявил о масштабной борьбе с лудоманией: привлекут 40 ведомств

Кабмин объявил о масштабной борьбе с лудоманией: привлекут 40 ведомств

Ua ru
28 августа 2026 12:19
Правительство утвердило стратегию борьбы с лудоманией в Украине до 2035 года
Камин на заседании Рады. Фото: пресс-служба парламента

Кабинет министров Украины впервые утвердил Стратегию государственной политики по минимизации негативного воздействия азартных игр и борьбе с игровой зависимостью до 2035 года. Для её реализации государство планирует привлечь около 40 органов власти, которые будут работать по единому плану. Среди запланированных мер — профилактика лудомании, раннее выявление зависимости, лечение и реабилитация, а также борьба с нелегальным игорным рынком.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, передает Новини.LIVE.

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В Украине впервые утвердили стратегию борьбы с лудоманией

Правительство одобрило Стратегию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр, направленную на минимизацию их негативного воздействия, предотвращение возникновения и борьбу с игровой зависимостью на период до 2035 года.

Одновременно Кабмин утвердил оперативный план ее реализации на 2027–2029 годы. В дальнейшем правительство должно разработать отдельные планы мероприятий на 2030–2032 и 2033–2035 годы.

В Минцифры отметили, что ранее в Украине уже были введены принципы ответственной игры, механизмы самоограничения, ужерешены требования к легальному игорному бизнесу и ограничена реклама. В то же время новая стратегия предусматривает комплексный подход, который объединит работу систем здравоохранения, образования, социальной защиты и правоохранительных органов.

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Что предусматривает новая стратегия

В частности, государство планирует проводить информационные кампании о рисках азартных игр и внедрять соответствующие образовательные мероприятия.

Также стратегия предусматривает раннее выявление рисков развития игровой зависимости, расширение возможностей для получения лечения, психологической помощи и реабилитации. Отдельные программы должны быть разработаны для военнослужащих и ветеранов.

Кроме того, государство планирует более системно противодействовать нелегальным сайтам и рекламе азартных игр, а также преступности в сфере игорного бизнеса.

По словам заместителя министра цифровой трансформации Натальи Деникеевой, игровая зависимость имеет гораздо более широкие последствия, чем личная проблема конкретного человека, ведь она может приводить к финансовым трудностям, потере работы и проблемам в семьях.

В рамках единого плана будут работать около 40 государственных органов, среди которых Минцифры, Минздрав, МОН, Минобороны, Минветеранов, Минсоцполитики, БЭБ, СБУ, Национальная полиция и PlayCity.

Органы, ответственные за выполнение мероприятий, ежегодно до 1 марта будут предоставлять Минцифры информацию о ходе реализации операционного плана. В свою очередь министерство, начиная с 2028 года, ежегодно до 1 апреля будет отчитываться перед Кабмином о ходе выполнения стратегии.

Финансировать предусмотренные меры планируется в рамках средств, заложенных в государственном бюджете на соответствующий год, а также из других источников, не запрещенных законодательством.

Как писали Новини.LIVE, Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий отсрочку обнародования деклараций отдельных военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и разведчиков. Публичный доступ к таким документам предлагается открыть через год после прекращения или отмены военного положения. В Минобороны пояснили, что это должно защитить военных, их семьи и конфиденциальные данные от врага.

Кроме того, Кабинет министров запустил экспериментальный проект по подземному хранению государственных запасов нефти и нефтепродуктов. С 2027 года не менее 20% дизельного топлива из минимальных запасов должны храниться в подземных хранилищах. К проекту будут привлечены, в частности, "Укртранснафта" и "Нафтогаз", а координировать его будет Министерство энергетики.

Кабинет министров Минцифры азартные игры правительство стратегический план
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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