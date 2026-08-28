Уряд затвердив стратегію боротьби з лудоманією в Україні до 2035 року

Камін на засіданні Ради. Фото: пресслужба парламенту

Кабінет міністрів України вперше затвердив Стратегію державної політики щодо мінімізації негативного впливу азартних ігор та боротьби з ігровою залежністю до 2035 року. Для її реалізації держава планує залучити близько 40 органів влади, які працюватимуть за єдиним планом. Серед запланованих заходів — профілактика лудоманії, раннє виявлення залежності, лікування та реабілітація, а також боротьба з нелегальним гральним ринком.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України, передає Новини.LIVE.

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В Україні вперше затвердили стратегію боротьби з лудоманією

Уряд схвалив Стратегію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор щодо мінімізації їхнього негативного впливу, запобігання виникненню та боротьби з ігровою залежністю на період до 2035 року.

Одночасно Кабмін затвердив операційний план її реалізації на 2027-2029 роки. Надалі уряд має розробити окремі плани заходів на 2030-2032 та 2033-2035 роки.

У Мінцифри зазначили, що раніше в Україні вже запровадили принципи відповідальної гри, механізми самообмеження, посилили вимоги до легального грального бізнесу та обмежили рекламу. Водночас нова стратегія передбачає комплексний підхід, який об'єднає роботу систем охорони здоров'я, освіти, соціального захисту та правоохоронних органів.

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Що передбачає нова стратегія

Зокрема, держава планує проводити інформаційні кампанії про ризики азартних ігор та запроваджувати відповідні освітні заходи.

Також стратегія передбачає раннє виявлення ризиків розвитку ігрової залежності, розширення можливостей для отримання лікування, психологічної допомоги та реабілітації. Окремі програми мають розробити для військовослужбовців і ветеранів.

Крім того, держава планує системніше протидіяти нелегальним сайтам і рекламі азартних ігор, а також злочинності у сфері грального бізнесу.

За словами заступниці міністра цифрової трансформації Наталі Денікеєвої, ігрова залежність має значно ширші наслідки, ніж особиста проблема конкретної людини, адже може призводити до фінансових труднощів, втрати роботи та проблем у родинах.

За єдиним планом працюватимуть близько 40 державних органів, серед яких Мінцифри, МОЗ, МОН, Міноборони, Мінветеранів, Мінсоцполітики, БЕБ, СБУ, Національна поліція та PlayCity.

Відповідальні за виконання заходів органи щороку до 1 березня подаватимуть Мінцифри інформацію про стан реалізації операційного плану. Своєю чергою міністерство, починаючи з 2028 року, щороку до 1 квітня звітуватиме перед Кабміном про хід виконання стратегії.

Фінансувати передбачені заходи планують у межах коштів, закладених у державному бюджеті на відповідний рік, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Як писали Новини.LIVE, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає відтермінування відкриття декларацій окремих військових, правоохоронців і розвідників. Публічний доступ до таких документів пропонують відкривати через рік після припинення або скасування воєнного стану. У Міноборони пояснили, що це має захистити військових, їхні родини та чутливі дані від ворога.

Крім того, Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт із підземного зберігання державних запасів нафти та нафтопродуктів. Із 2027 року щонайменше 20% дизельного пального з мінімальних запасів мають зберігати у підземних сховищах. До проєкту залучать, зокрема, "Укртранснафту" та "Нафтогаз", а координуватиме його Міністерство енергетики.