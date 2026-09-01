70 млрд грн та допомога партнерів: Корецький розповів, як фінансуватимуть оборону

Прем’єр-міністр Сергій Корецький. Фото: пресслужба Ради

Прем'єр-міністр Сергій Корецький виступив у Верховній Раді. Він заявив, що уряд протягом місяця проведе детальний аудит потреб Міністерства оборони та перевірить ефективність використання бюджетних коштів. За його словами, перевірка має охопити всі заявлені потреби Сил оборони на тлі дефіциту оборонного бюджету, який наразі становить 27 млрд доларів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Реклама

В Україні виник дефіцит оборонного бюджету

Корецький назвав три основні причини нестачі коштів на фінансування оборони. Насамперед війна суттєво подорожчала через збільшення Росією виробництва та застосування ракет і дронів.

У відповідь Україна також змушена нарощувати витрати на безпілотники, наземні роботизовані комплекси, далекобійну артилерію та інші потреби Сил оборони.

Другою причиною прем'єр назвав те, що Міністерство оборони вже в першому півріччі частково використало кошти, які були передбачені на другу половину року.

Читайте також:

Третім фактором стали невиконані рішення та зобов'язання України перед міжнародними партнерами. За словами Корецького, через це держава ризикує недоотримати частину з 30 млрд доларів, передбачених чинними програмами міжнародної підтримки.

"Без вирішення цих питань дефіциту держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком", — наголосив прем'єр-міністр.

За словами Корецького, протягом наступного місяця уряд проведе детальний аналіз усіх потреб Міноборони та обґрунтованості запланованих витрат.

"Ми будемо аналізувати, вивчати кожну гривню, але війна суттєво змінюється, війна суттєво дорожчає — це реальність", — заявив прем'єр.

Водночас Кабмін уже знайшов 70 млрд грн економії на інших бюджетних видатках. Усі ці кошти влада планує спрямувати на потреби оборони. Для покриття решти дефіциту уряд розраховує на екстрене фінансування від міжнародних партнерів.

Україна може отримати 30 млрд доларів допомоги

Окремо Корецький заявив, що Україна цього року може отримати від міжнародних партнерів близько 30 млрд доларів. Однак для цього держава має виконати взяті на себе зобов'язання.

Прем'єр наголосив, що необхідні рішення залежать як від уряду, так і від народних депутатів. У зв'язку з цим він закликав парламент підтримати законопроєкти, необхідні для фінансування фронту та забезпечення стійкості держави, незалежно від політичних рейтингів і вподобань.

Як писали Новини.LIVE, Кабмін уперше затвердив державну стратегію боротьби з ігровою залежністю до 2035 року, до реалізації якої залучать близько 40 органів влади. План передбачає профілактику, раннє виявлення залежності, лікування та реабілітацію, а також протидію нелегальному гральному бізнесу. Окремі програми планують розробити для військовослужбовців і ветеранів.

Також нещодавно Кабмін схвалив законопроєкт, який пропонує відтермінувати публічний доступ до декларацій окремих військових, правоохоронців і розвідників. Документи пропонують відкривати лише через рік після припинення або скасування воєнного стану, при цьому обов'язок подавати декларації збережеться. У Міноборони пояснили, що це необхідно для захисту військових, їхніх родин і чутливої інформації від ворога.