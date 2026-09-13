Россия атаковала пассажирский поезд недалеко от польской границы

Россия атаковала пассажирский поезд у польской границы
Ua ru
13 сентября 2026 11:37
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Российские войска уже второе сутки подряд наносят целенаправленные удары по украинской железнодорожной инфраструктуре. Сегодня на территории Волынской области, в двух километрах от государственной границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда. Благодаря четким и слаженным действиям железнодорожников, которые вовремя отреагировали на угрозу, удалось избежать масштабной трагедии и жертв.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Укрзализныци.
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