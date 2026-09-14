Россия пытается запугать НАТО ударами у границ: анализ ISW

Сотрудники ГСЧС тушат пожар в поезде «Укрзализныци». Фото: ГСЧС Волыни

Российская Федерация в последние недели чаще наносит удары вблизи границы Украины со странами НАТО, пытаясь запугать западных союзников и ослабить их поддержку Киева. Именно так аналитики Института изучения войны объяснили обстрелы поезда и пункта пропуска "Ягодин".

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Карта ударов ISW. Фото: ISW

В ISW назвали цель удара по "Ягодину"

Аналитики заявили, что 13 сентября российские войска атаковали международный пункт пропуска "Ягодин" и пассажирский поезд "Киев — Варшава" почти одновременно с выездом из Украины европейских высокопоставленных чиновников.

По данным "Укрзализныци", ударный беспилотник попал в локомотив в двух километрах от украинско-польской границы. Волынская таможня также подтвердила удар по автозаправочной станции возле пункта пропуска, что привело к пожару.

Дипломатический поезд с европейскими чиновниками покинул станцию на 15 минут раньше из-за угрозы атаки, поэтому всех пассажиров удалось эвакуировать.

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Эксперты ISW считают, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Россия могла намеренно пытаться нанести удар именно по поезду, в котором находились действующие и бывшие европейские политики.

Зачем Россия усиливает атаки возле границ НАТО

В ISW считают, что такие удары являются частью более широкой стратегии Кремля, направленной на запугивание стран НАТО и попытки заставить Запад сократить поддержку Украины.

Аналитики отмечают, что для достижения этой цели Россия неоднократно атаковала приграничную инфраструктуру Украины, а также все чаще допускала нарушения воздушного пространства государств Альянса беспилотниками.

В ISW считают, что такая активность должна побудить страны НАТО пересмотреть подходы к противодействию российским воздушным атакам, а также ускорить передачу Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и других средств защиты.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о последствиях российского удара по пассажирскому поезду в Луцке. В результате атаки погибли люди, также есть раненые.

Также Новини.LIVE писал об осложнении пересечения украинско-польской границы после российской атаки. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что удар повредил железнодорожную инфраструктуру, которой пользуются пассажиры международных рейсов.