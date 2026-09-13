Команда глави МЗС Естонії застрягла на кордоні через атаку РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. Фото: Margus Tsahkna/Facebook

Російська атака ускладнила перетин українсько-польського кордону для команди глави МЗС Естонії. За словами Маргуса Тсахкни, його співробітники через загрозу російських дронів не могли виїхати з України. Міністр також заявив, що атаки РФ стають дедалі інтенсивнішими та наближаються до НАТО і ЄС.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву глави МЗС Естонії Маргуса Тсахкни у соцмережі X у неділю, 13 вересня.

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Команда глави МЗС Естонії застрягла на кордоні через атаки РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна прокоментував російські удари по українських регіонах у ніч проти 13 вересня. Зокрема, він звернув увагу на ситуацію неподалік українсько-польського кордону.

Тсахкна опублікував у соцмережі X відео, на якому, як стверджується, видно пожежу на території автозаправної станції після атаки російських дронів неподалік пункту пропуску "Ягодин".

За словами естонського міністра, лише за кілька годин до появи цих кадрів члени його команди перебували на цьому прикордонному переході. Через загрозу з боку російських безпілотників вони не могли виїхати з України.

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Тсахкна розповів про це, коментуючи опубліковане відео:

"Лише за кілька годин до появи цих знімків члени моєї команди застрягли саме на цьому прикордонному переході, не маючи можливості виїхати з України через загрозу з боку російських дронів".

Тсахкна заявив про посилення атак РФ

Глава МЗС Естонії також наголосив, що російські атаки стають дедалі інтенсивнішими. На його думку, вони наближаються до території НАТО та Європейського Союзу.

У зв’язку з цим Тсахкна заявив про необхідність більш рішучої відповіді. Він зазначив, що збиття Україною російських ракет і дронів, допомога у знищенні російської військової потужності та посилення тиску на Москву зміцнюють безпеку України та всієї Європи.

Свою позицію щодо необхідної відповіді на дії Росії міністр сформулював так:

"Наша відповідь також має бути більш рішучою. Кожна російська ракета та дрон, які Україна збиває, кожна російська військова потужність, яку ми допомагаємо Україні знищити, та кожна додаткова вартість, яку ми накладаємо на Москву, зміцнюють безпеку України та всієї Європи".

Скриншот заяви глави МЗС Естонії/X

Новини.LIVE інформували, що за словами Володимира Зеленського, протягом тижня Росія застосувала проти України близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб та 78 ракет. У ніч і вранці 13 вересня під ударами опинилися енергетика, залізниця, підприємства та житлові будинки. Президент наголосив, що російський тероризм становить спільну загрозу для України та Європи, тому його потрібно зупинити саме в Україні.

Новини.LIVE також писали, що вранці 13 вересня російські війська вдарили по локомотиву пасажирського поїзда на Волині, приблизно за два кілометри від кордону з Польщею. Це сталося на тлі другого дня поспіль атак РФ на українську залізничну інфраструктуру. Завдяки завчасному попередженню залізничної бригади про повітряну загрозу вдалося уникнути постраждалих.