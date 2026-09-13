Команда главы МИД Эстонии застряла на границе из-за атаки РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Фото: Margus Tsahkna/Facebook

Российская атака затруднила пересечение украинско-польской границы для делегации главы МИД Эстонии. По словам Маргуса Цахкны, его сотрудники из-за угрозы со стороны российских дронов не могли выехать из Украины. Министр также заявил, что атаки РФ становятся все более интенсивными и приближаются к НАТО и ЕС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны в соцсети X в воскресенье, 13 сентября.

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Команда главы МИД Эстонии застряла на границе из-за атак РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал российские удары по украинским регионам в ночь на 13 сентября. В частности, он обратил внимание на ситуацию недалеко от украинско-польской границы.

Цахкна опубликовал в социальной сети X видео, на котором, как утверждается, виден пожар на территории автозаправочной станции после атаки российских дронов недалеко от пункта пропуска "Ягодин".

По словам эстонского министра, всего за несколько часов до появления этих кадров члены его команды находились на этом пограничном переходе. Из-за угрозы со стороны российских беспилотников они не могли выехать из Украины.

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Цахкна рассказал об этом, комментируя опубликованное видео:

"Всего за несколько часов до появления этих кадров члены моей команды застряли именно на этом пограничном переходе, не имея возможности выехать из Украины из-за угрозы со стороны российских дронов".

Цахкна заявил об усилении атак РФ

Глава МИД Эстонии также подчеркнул, что российские атаки становятся все более интенсивными. По его мнению, они приближаются к территории НАТО и Европейского Союза.

В связи с этим Цахкна заявил о необходимости более решительного ответа. Он отметил, что сбивание Украиной российских ракет и дронов, помощь в уничтожении российской военной мощи и усиление давления на Москву укрепляют безопасность Украины и всей Европы.

Свою позицию относительно необходимого ответа на действия России министр сформулировал так:

"Наш ответ также должен быть более решительным. Каждая российская ракета и дрон, которые сбивает Украина, каждая российская военная мощь, которую мы помогаем Украине уничтожить, и каждая дополнительная нагрузка, которую мы налагаем на Москву, укрепляют безопасность Украины и всей Европы".

Скриншот заявления главы МИД Эстонии/X

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Владимира Зеленского, в течение недели Россия применила против Украины около 2100 дронов, почти 1700 управляемых авиабомб и 78 ракет. Ночью и утром 13 сентября под ударами оказались энергетика, железная дорога, предприятия и жилые дома. Президент подчеркнул, что российский терроризм представляет собой общую угрозу для Украины и Европы, поэтому его нужно остановить именно в Украине.

Новини.LIVE также сообщали, что утром 13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда на Волыни, примерно в двух километрах от границы с Польшей. Это произошло на фоне второго дня подряд атак РФ на украинскую железнодорожную инфраструктуру. Благодаря своевременному предупреждению железнодорожной бригады об воздушной угрозе удалось избежать жертв.