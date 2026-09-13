Удари РФ по заходу України можуть почастішати: заява мера Івано-Франківська

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Івано-Франківськ 13 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Франківщини

У неділю вранці, 13 вересня, російські війська атакували Івано-Франківськ ударними безпілотниками. Внаслідок ударів постраждала одна людина, а в одному з мікрорайонів пошкоджені вікна. Мер міста Руслан Марцінків заявив, що удари РФ по заходу України можуть почастішати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслан Марцінківа.

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Наслідки атаки РФ на Івано-Франківськ

Сьогодні, 13 вересня, Івано-Франківськ зазнав атаки російських безпілотників. За словами Руслана Марцінківа, під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Мер зазначив, що завдяки роботі протиповітряної оборони та Збройних сил України вдалося уникнути значно більших пошкоджень. Водночас унаслідок атаки одна людина отримала травми та була госпіталізована. За словами Марцінківа, її життю нічого не загрожує.

Також в одному з мікрорайонів міста пошкоджені деякі вікна, однак ці пошкодження незначні.

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РФ може частіше атакувати захід України

Марцінків також повідомив, що, за наявною інформацією, удари по заходу України можуть почастішати. Він зазначив, що російські війська завдають ударів по різних районах заходу країни.

Мер Івано-Франківська також згадав про удари по Житомирській трасі та зазначив, що, на його думку, російські війська можуть намагатися перерізати логістичні маршрути.

"І також маємо сьогодні таку інформацію, що, на жаль, удари по заходу України можуть бути дещо частішими. Ми бачимо, що удари йдуть по всьому заходу країни", — наголосив мер.

Марцінків закликав облаштовувати укриття

На тлі можливих нових атак мер Івано-Франківська закликав мешканців багатоквартирних будинків облаштовувати укриття спільно з містом. За його словами, міська влада готова фінансово підтримувати такі роботи.

Марцінків зазначив, що місто готове покривати 80% витрат — до 500 тисяч гривень, ще 20% становить співфінансування.

Мер пояснив, що така модель потрібна, зокрема через стан деяких підвальних приміщень, які можуть бути захаращені або непридатні для використання. Він закликав мешканців долучатися до програми та облаштовувати укриття у своїх будинках.

Також Марцінків нагадав, що всі навчальні заклади Івано-Франківська відкриті для використання укриттів у нічний час та вихідні дні. Мер закликав мешканців також користуватися базою укриттів.

Скриншот повідомлення мера Івано-Франківська/Facebook

Новини.LIVE інформували, що РФ вранці 13 вересня атакувала локомотив пасажирського поїзда на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею. Завдяки завчасному попередженню залізничної бригади вдалося уникнути жертв серед пасажирів і персоналу. В "Укрзалізниці" зазначили, що продовжують моніторити повітряні загрози та вживати заходів для безпеки пасажирів.

Новини.LIVE також писали, що президент Володимир Зеленський заявив, що за тиждень Росія випустила по Україні близько 2 100 дронів, майже 1 700 керованих авіабомб і 78 ракет. У ніч та вранці 13 вересня російські війська атакували енергетику, залізницю, бізнеси й житлові будинки. Зеленський також повідомив про удари по Одесі та пошкодження на Волині біля українсько-польського кордону.