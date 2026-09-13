Удары РФ по западу Украины могут участиться: заявление мэра Ивано-Франковска

Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Ивано-Франковск 13 сентября 2026 года. Фото: ГСЧС Франковской области

В воскресенье утром, 13 сентября, российские войска нанесли удар по Ивано-Франковску с помощью ударных беспилотников. В результате ударов пострадал один человек, а в одном из микрорайонов были повреждены окна. Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что удары РФ по западу Украины могут участиться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

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Последствия атаки РФ на Ивано-Франковск

Сегодня, 13 сентября, Ивано-Франковск подвергся атаке российских беспилотников. По словам Руслана Марцинкива, под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Мэр отметил, что благодаря работе противовоздушной обороны и Вооруженных сил Украины удалось избежать гораздо более серьезных повреждений. В то же время в результате атаки один человек получил травмы и был госпитализирован. По словам Марцинкива, его жизни ничего не угрожает.

Также в одном из микрорайонов города повреждены некоторые окна, однако эти повреждения незначительны.

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Россия может чаще наносить удары по западу Украины

Марцинкив также сообщил, что, по имеющейся информации, удары по западу Украины могут участиться. Он отметил, что российские войска наносят удары по различным районам запада страны.

Мэр Ивано-Франковска также упомянул об ударах по Житомирской трассе и отметил, что, по его мнению, российские войска могут пытаться перерезать логистические маршруты.

"И также у нас сегодня есть такая информация, что, к сожалению, удары по западу Украины могут стать несколько чаще. Мы видим, что удары наносятся по всему западу страны", — подчеркнул мэр.

Марцинкив призвал обустраивать укрытия

На фоне возможных новых атак мэр Ивано-Франковска призвал жителей многоквартирных домов обустраивать укрытия совместно с городскими властями. По его словам, городские власти готовы финансово поддерживать такие работы.

Марцинкив отметил, что город готов покрывать 80% расходов — до 500 тысяч гривен, еще 20% составляет софинансирование.

Мэр пояснил, что такая модель необходима, в частности, из-за состояния некоторых подвальных помещений, которые могут быть загромождены или непригодны для использования. Он призвал жителей присоединяться к программе и обустраивать укрытия в своих домах.

Также Марцинкив напомнил, что все учебные заведения Ивано-Франковска открыты для использования укрытий в ночное время и в выходные дни. Мэр призвал жителей также пользоваться базой укрытий.

Скриншот сообщения мэра Ивано-Франковска/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что РФ утром 13 сентября атаковала локомотив пассажирского поезда на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей. Благодаря своевременному предупреждению железнодорожной бригаде удалось избежать жертв среди пассажиров и персонала. В "Укрзализныце" отметили, что продолжают отслеживать воздушные угрозы и принимать меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Новини.LIVE также сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что за неделю Россия запустила по Украине около 2 100 дронов, почти 1 700 управляемых авиабомб и 78 ракет. Ночью и утром 13 сентября российские войска атаковали объекты энергетики, железную дорогу, предприятия и жилые дома. Зеленский также сообщил об ударах по Одессе и повреждениях на Волыни у украинско-польской границы.