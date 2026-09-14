Атака РФ на Прилуки: трое погибших и семеро раненых

РФ атаковала складские помещения в Прилуках: есть погибшие и пострадавшие
В понедельник днём, 14 сентября, российские войска атаковали складские помещения сельскохозяйственного предприятия в Прилуках Черниговской области. По предварительным данным, три человека погибли и семь получили ранения. На месте происшествия работают правоохранители, взрывотехники и другие профильные службы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.
Что известно об атаке РФ на Прилуки
По данным полиции, российские оккупанты сегодня днем, 14 сентября, атаковали складские помещения сельхозпредприятия в городе Прилуки Черниговской области. На данный момент предварительно известно о трех погибших и семи раненых.
Правоохранители документируют последствия очередной атаки российских войск по гражданской инфраструктуре. На месте работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы.
Полицейские обеспечивают охрану места происшествия, проводят необходимые первоочередные мероприятия и собирают доказательства военного преступления российской армии.
Правоохранители призывают граждан не приближаться к месту удара из-за угрозы повторной атаки. Также полиция призывает реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 14 сентября почти десять раз атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области. В результате ударов пострадали две женщины в возрасте 39 и 34 лет, также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автомобиль. Под атакой оказались Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы области.
Новини.LIVE также сообщали, что 13 сентября Владимир Зеленский заявил, что за неделю Россия запустила по Украине около 2 100 беспилотников. Кроме того, РФ применила почти 1 700 управляемых авиабомб и 78 ракет различных типов.