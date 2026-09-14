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Главная Новости дня РФ атаковала складские помещения в Прилуках: есть погибшие и пострадавшие

РФ атаковала складские помещения в Прилуках: есть погибшие и пострадавшие

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14 сентября 2026 15:21
Атака РФ на Прилуки: трое погибших и семеро раненых
Разрушения в результате атаки РФ на Прилуки. Фото: Нацполиция

В понедельник днём, 14 сентября, российские войска атаковали складские помещения сельскохозяйственного предприятия в Прилуках Черниговской области. По предварительным данным, три человека погибли и семь получили ранения. На месте происшествия работают правоохранители, взрывотехники и другие профильные службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.

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Атака РФ на Прилуки 14 вересня
Последствия российского обстрела Прилук. Фото: Нацполиция

Что известно об атаке РФ на Прилуки

По данным полиции, российские оккупанты сегодня днем, 14 сентября, атаковали складские помещения сельхозпредприятия в городе Прилуки Черниговской области. На данный момент предварительно известно о трех погибших и семи раненых.

Правоохранители документируют последствия очередной атаки российских войск по гражданской инфраструктуре. На месте работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы.

Полицейские обеспечивают охрану места происшествия, проводят необходимые первоочередные мероприятия и собирают доказательства военного преступления российской армии.

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Правоохранители призывают граждан не приближаться к месту удара из-за угрозы повторной атаки. Также полиция призывает реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Скриншот сообщения Нацполиции Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 14 сентября почти десять раз атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области. В результате ударов пострадали две женщины в возрасте 39 и 34 лет, также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автомобиль. Под атакой оказались Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы области.

Новини.LIVE также сообщали, что 13 сентября Владимир Зеленский заявил, что за неделю Россия запустила по Украине около 2 100 беспилотников. Кроме того, РФ применила почти 1 700 управляемых авиабомб и 78 ракет различных типов.

Черниговская область обстрелы война в Украине Россия атака погибшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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