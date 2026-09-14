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Главная Новости дня Зеленский: Украина разрабатывает новые средства перехвата реактивных дронов

Зеленский: Украина разрабатывает новые средства перехвата реактивных дронов

Ua ru
14 сентября 2026 16:27
Зеленский: Украина разрабатывает новые средства перехвата дронов
Встреча Владимира Зеленского, Михаила Драпатого и Евгения Хмары. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрабатывает новое поколение средств перехвата дронов для противодействия российским "шахедам", в частности реактивным. В настоящее время продолжаются испытания разработок, и все процессы пытаются ускорить. Финансирование для этой работы уже обеспечено.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Украина испытывает новые перехватчики

Владимир Зеленский сообщил о докладах по противодействию российским ударным беспилотникам и работе с производителями над новым поколением дронов-перехватчиков.

По его словам, соответствующие разработки уже есть, и сейчас они проходят испытания. Украинская сторона также работает над ускорением всех процессов, чтобы получить эффективный инструмент защиты в достаточных объемах.

"Украине нужен рабочий инструмент защиты в достаточных объемах и с необходимой эффективностью", — подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что финансовая основа для этой работы уже обеспечена. Отдельно обсудили шаги, которые могут ускорить получение результата, с министром обороны Евгением Хмарой и Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

В ходе докладов также обсудили ситуацию на фронте. По словам Президента, украинские военные продолжают защищать свои позиции и ведут активную оборону.

Зеленский отдельно поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи на Донецком направлении, в частности бойцов 3-го армейского корпуса, 66-й и 125-й механизированных бригад и 46-й отдельной аэромобильной бригады.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали складские помещения в Прилуках. В результате удара есть погибшие и раненые, на месте работают экстренные службы.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия изменила тактику и вновь массово запускает обычные "Шахеды" с двигателями внутреннего сгорания. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, РФ могла накопить значительное количество таких дронов после массированного использования реактивных беспилотников в августе.

Владимир Зеленский оружие дроны Шахед реактивные дроны
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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