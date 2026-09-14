РФ вновь массово атакует Украину Шахедами: предупреждение ВС

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

Россия вновь запускает большое количество ударных беспилотников с двигателями внутреннего сгорания. Воздушные силы предупреждают об угрозе новых атак в течение сегодняшнего дня. В настоящее время российские БпЛА наносят удары по Одесской области, а опасность сохраняется и для северных областей Украины.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, пишет Новини.LIVE.

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Россия вновь использует обычные "Шахеды"

По словам Юрия Игната, российские войска уже атакуют Украину ударными беспилотниками. Речь идет, в частности, о большом количестве БпЛА с двигателями внутреннего сгорания.

Пресс-секретарь отметил, что сегодня, 14 сентября, враг может атаковать Украину с севера и востока. По его словам, атаки могут продолжаться в течение всего дня.

"Сейчас мы наблюдаем атаку беспилотников противника, ударных БпЛА, на Одесскую область. Также сохраняется, конечно, угроза и для северных областей.

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Есть информация, что враг может атаковать сегодня и с севера, и с востока. То есть большое количество БпЛА у врага предназначено для того, чтобы запустить их в направлении нашей страны. В частности, это БпЛА с двигателями внутреннего сгорания, нереактивные...

Сейчас враг, очевидно, использовал большие запасы реактивных дронов, пытаясь именно в августе нанести ими как можно больше ударов. И, очевидно, было накоплено определённое количество обычных, классических "Шахедов"… Их уже запустили сейчас в несколько волн, в первую очередь атакуя западные регионы, поскольку реактивные, вероятно, не могут лететь на такое большое расстояние.

Там приходится балансировать между топливом, боевой частью и так далее. Ожидается, что эти атаки могут продолжаться в течение сегодняшнего дня", — рассказал представитель ВС ВСУ.

По словам Игната, Россия, вероятно, уже использовала значительные запасы реактивных дронов, пытаясь нанести ими как можно больше ударов в августе. В то же время определенное количество обычных, классических "Шахедов" могло быть накоплено, после чего их начали запускать несколькими волнами.

Прежде всего такие беспилотники атакуют западные регионы. Как пояснил представитель, реактивные дроны, вероятно, не способны преодолевать столь большое расстояние, поскольку во время полёта необходимо балансировать между топливом, боевой частью и другими параметрами.

Сколько вражеских дронов сбивает ПВО

Отдельно Юрий Игнат рассказал о работе украинской противовоздушной обороны. По его словам, защитники украинского неба делают все возможное, чтобы свести к минимуму количество вражеских попаданий.

В настоящее время, как отметил пресс-секретарь, около 10 % вражеских целей достигают цели, тогда как примерно 90 % сбиваются.

К отражению воздушных атак РФ задействованы все возможные силы и средства эшелонированной комплексной системы противовоздушной обороны.

Почему РФ снова запускает бензиновые "Шахеды"

Представитель Воздушных сил ВСУ также ответил на вопрос об изменении тактики российских войск, которые вместо реактивных дронов снова начали запускать бензиновые "Шахеды".

Игнат пояснил, что Россия использует различные типы боеприпасов, пытаясь застать украинскую противовоздушную оборону врасплох.

"Давайте исходить из того, что враг всегда планирует какую-то неожиданную операцию, чтобы где-то застать врасплох нашу противовоздушную оборону, используя различные типы боеприпасов. Это и ракеты разных типов, баллистические, крылатые ракеты, авиационные ракеты, ну и также ударные БпЛА… Враг применяет все средства", — пояснил Игнат.

Новини.LIVE сообщали, что за прошедшую неделю Россия выпустила по Украине около 2100 дронов, почти 1700 управляемых авиабомб и 78 ракет различных типов. Ночью и утром 13 сентября 2026 года РФ атаковала энергетику, "Укрзализницу", предприятия и жилые дома. В Одессе зафиксировали удары ракетами и дронами, а в западных областях продолжаются восстановительные работы после атак.

Новини.LIVE также писали, что Россия наращивает производство реактивных дронов и, по разным оценкам, может выпускать до тысячи таких аппаратов в месяц. РФ также совершенствует систему ПВО, в частности перенимая украинский опыт использования мобильных огневых расчётов и ПЗРК. Кроме того, Россия активнее задействует пилотируемую авиацию, в частности вертолеты Ми-28 и самолеты Су-34 и Су-35, для перехвата воздушных целей.