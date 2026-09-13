Россия наращивает производство реактивных беспилотников — авиационный эксперт

Российский дрон-камикадзе Shahed-238. Фото: российские СМИ

Россия наращивает объемы производства реактивных беспилотников и, по разным оценкам, может выпускать до тысячи таких аппаратов в месяц. В то же время страна-агрессор совершенствует систему противовоздушной обороны, в частности, перенимая украинский опыт.

Об этом Богдан Долинце, авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе, рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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Россия производит до тысячи реактивных дронов в месяц

По словам Богдана Долинце, Россия смогла нарастить производство дозвуковых реактивных средств класса сверхлегких крылатых ракет. По разным оценкам, количество производимых реактивных дронов может достигать тысячи единиц в месяц.

"Мы видим, что количество, по разным оценкам, производимых реактивных дронов достигает тысячи единиц в месяц, и это, наверное, один из самых серьезных вызовов", — сказал эксперт.

Долинце отметил, что Украина разработала этот класс средств ещё несколько лет назад.

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"Такие платформы, как "Паляница", "Пекло" и другие, были впервые разработаны Украиной, но, к сожалению, Украина не смогла наладить их массовое производство до сегодняшнего дня", — рассказал авиационный эксперт.

Россия совершенствует противовоздушную оборону

Долинце также заявил, что Россия не стоит на месте и совершенствует работу своей системы ПВО. По его словам, российские силы регулярно копируют украинский опыт.

В частности, РФ пытается внедрить украинский подход к построению малой системы противовоздушной обороны. Речь идет о мобильных огневых расчетах с крупнокалиберным вооружением и ПЗРК, предназначенных для перехвата воздушных целей.

Россия задействует авиацию для перехвата целей

По словам эксперта, Россия также расширяет масштабы применения пилотируемой авиации для перехвата воздушных целей. Среди прочего он назвал вертолеты Ми-28 и самолеты Су-34 и Су-35.

Долинце считает, что это повлияет на эффективность использования украинских дальнобойных тихоходных платформ со скоростью от 200 до 300–400 километров.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российское военное командование взяло курс на постепенный переход своих дронов на реактивные модели в ходе массированных воздушных ударов по Украине. В настоящее время противник уже использует значительную долю таких аппаратов, однако в ближайшие месяцы их присутствие в небе станет гораздо более заметным.

Также Новини.LIVE писали, что российская эскалация с применением реактивных "Шахедов" становится всё более террористической. Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить защиту воздушного пространства и расширить масштабы противодействия российским беспилотникам.