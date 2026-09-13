Росія масштабує випуск реактивних безпілотників – авіаційний експерт

Російський дрон-камікадзе Shahed-238. Фото: росЗМІ

Росія масштабує випуск реактивних безпілотників і, за різними оцінками, може виробляти до тисячі таких апаратів на місяць. Водночас країна-агресорка вдосконалює систему протиповітряної оборони, зокрема переймаючи український досвід.

Про це Богдан Долінце, авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі, розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Росія виробляє до тисячі реактивних дронів на місяць

За словами Богдана Долінце, Росія змогла масштабувати виробництво дозвукових реактивних засобів класу надлегких крилатих ракет. За різними оцінками, кількість виготовлених реактивних дронів може сягати до тисячі одиниць на місяць.

"Ми бачимо, що кількість, за різними оцінками, вироблених реактивних дронів сягає до тисячі одиниць на місяць, і це, напевно, один з найбільших викликів", — сказав експерт.

Долінце зазначив, що Україна розробила цей клас засобів ще кілька років тому.

Читайте також:

"Такі платформи як "Паляниця", "Пекло" тощо були вперше розроблені Україною, але, на жаль, Україна не змогла їх масштабувати до сьогоднішнього дня", — розповів авіаційний експерт.

Росія вдосконалює протиповітряну оборону

Долінце також заявив, що Росія не стоїть на місці та вдосконалює роботу своєї системи ППО. За його словами, російські сили регулярно копіюють український досвід.

Зокрема, РФ намагається впровадити український підхід до побудови малої системи протиповітряної оборони. Йдеться про мобільні вогневі розрахунки з крупнокаліберним озброєнням і ПЗРК, призначені для перехоплення повітряних цілей.

Росія залучає авіацію для перехоплення цілей

За словами експерта, Росія також масштабує застосування пілотованої авіації для перехоплення повітряних цілей. Серед іншого він назвав гелікоптери Мі-28 та літаки Су-34 і Су-35.

Долінце вважає, що це впливатиме на ефективність використання українських далекобійних тихохідних платформ зі швидкістю від 200 до 300–400 кілометрів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російське військове командування взяло курс на поступове переведення своїх дронів на реактивні моделі під час масованих повітряних ударів по Україні. Наразі ворог уже використовує суттєву частку таких апаратів, проте найближчими місяцями їхня присутність у небі стане значно помітнішою.

Також Новини.LIVE писали, що російська ескалація із застосуванням реактивних "Шахедів" стає дедалі більш терористичною. Президент України Володимир Зеленський закликав посилити захист неба та масштабувати протидію російським безпілотникам.