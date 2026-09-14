РФ знову масово атакує Україну Шахедами: попередження ПС

Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

Росія знову запускає велику кількість ударних безпілотників із двигунами внутрішнього згоряння. Повітряні сили попереджають про загрозу нових атак протягом сьогоднішнього дня. Наразі російські БпЛА атакують Одещину, а небезпека також зберігається для північних областей України.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує Новини.LIVE.

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Росія знову використовує звичайні "Шахеди"

За словами Юрія Ігната, російські війська вже атакують Україну ударними безпілотниками. Йдеться, зокрема, про велику кількість БпЛА з двигунами внутрішнього згоряння.

Речник зазначив, що сьогодні, 14 вересня, ворог може атакувати Україну з півночі та сходу. За його словами, атаки можуть продовжуватися протягом усього дня.

"Зараз ми бачимо атаку безпілотників противника, ударних БпЛА на Одещину. Також зберігається, звісно, загроза і для північних областей.

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Є інформація, що ворог може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу. Тобто велика кількість БпЛА ворога є для того, щоби випустити їх у напрямку нашої держави. Зокрема, це БпЛА з двигунами внутрішнього згоряння, нереактивні...

Зараз ворог, очевидно, використав великі запаси реактивних дронів, намагаючись саме в серпні вдарити якомога більше ними. І певна кількість, очевидно, була накопичена "Шахедів" звичайних, класичних…. Їх вже запустили зараз у декілька хвиль, передусім атакуючи західні регіони, тому що реактивні, ймовірно, не мають можливості летіти на таку велику відстань.

Там треба балансувати вже між пальним, бойовою частиною і так далі. Очікується, що ці атаки можуть бути продовжені протягом сьогоднішнього дня", — розповів речник ПС ЗСУ.

За словами Ігната, Росія, ймовірно, вже використала значні запаси реактивних дронів, намагаючись завдати ними якомога більше ударів у серпні. Водночас певна кількість звичайних, класичних "Шахедів" могла бути накопичена, після чого їх почали запускати кількома хвилями.

Передусім такі безпілотники атакують західні регіони. Як пояснив речник, реактивні дрони, ймовірно, не мають можливості долати таку велику відстань, оскільки під час польоту потрібно балансувати між пальним, бойовою частиною та іншими параметрами.

Скільки ворожих дронів збиває ППО

Окремо Юрій Ігнат розповів про роботу української протиповітряної оборони. За його словами, захисники українського неба роблять усе можливе, щоб мінімізувати кількість ворожих влучань.

Наразі, як зазначив речник, близько 10% ворожих цілей досягають влучань, тоді як приблизно 90% збивають.

До відбиття повітряних атак РФ залучені всі можливі сили та засоби ешелонованої комплексної системи протиповітряної оборони.

Чому РФ знову запускає бензинові "Шахеди"

Речник Повітряних сил ЗСУ також відповів на запитання про зміну тактики російських військ, які замість реактивних дронів знову почали запускати бензинові "Шахеди".

Ігнат пояснив, що Росія використовує різні типи боєприпасів, намагаючись застати українську протиповітряну оборону зненацька.

"Давайте виходити з того, що ворог планує завжди якусь несподівану операцію для того, щоб десь застати зненацька нашу протиповітряну оборону, використовуючи різні типи боєприпасів. Це і ракети різних типів, балістика, крилаті ракети, авіаційні ракети, ну і також ударні БпЛА… Ворог застосовує усі засоби", — пояснив Ігнат.

Новини.LIVE інформували, що за минулий тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів. Вночі та вранці 13 вересня 2026 року РФ атакувала енергетику, Укрзалізницю, бізнеси та житлові будинки. В Одесі зафіксували удари ракетами й дронами, а в західних областях тривають відновлювальні роботи після атак.

Новини.LIVE також писали, що Росія масштабує виробництво реактивних дронів і, за різними оцінками, може випускати до тисячі таких апаратів на місяць. РФ також вдосконалює систему ППО, зокрема переймаючи український досвід використання мобільних вогневих розрахунків і ПЗРК. Крім того, Росія активніше залучає пілотовану авіацію, зокрема гелікоптери Мі-28 та літаки Су-34 і Су-35, для перехоплення повітряних цілей.