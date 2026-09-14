Зеленський підписав указ про відсторонення Кравченка з посади генпрокурора

Очільник Генпрокуратури Руслан Кравченко. Фото: пресслужба Ради

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний документ №905/2026 оприлюднили 14 вересня 2026 року. Рішення ухвалено на підставі законодавства про правовий режим воєнного стану.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на указ президента України №905/2026.

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Указ на сайті Офісу президента. Фото: скриншот

Кравченко більше не генпрокурор: Зеленський підписав указ

Згідно з документом, Руслана Кравченка відсторонено від посади генерального прокурора. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Підставою для рішення зазначено частину другу статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Водночас у тексті указу не наведено додаткових пояснень щодо причин відсторонення.

Як писали Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський закликав парламент якнайшвидше розглянути питання припинення повноважень Кравченка на посаді генерального прокурора. Глава держави наголосив на необхідності невідкладного рішення Верховної Ради на тлі конфлікту, що виник між Офісом генпрокурора та антикорупційними органами.

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Перед цим Кравченко заявив про намір залишити посаду та повідомив про підписання процесуального документа щодо директора НАБУ Семена Кривоноса. Генпрокурор висунув керівнику Бюро звинувачення, пов’язані з оформленням документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Окремо Кравченко повідомив про претензії до особи з оточення керівника САП Олександра Клименка. На цьому тлі він закликав обох керівників антикорупційних інституцій залишити свої посади.

У НАБУ та САП не погодилися з озвученими генпрокурором звинуваченнями. Там заявили, що Семен Кривонос офіційно не отримував повідомлення про підозру, а дії Кравченка назвали черговою спробою тиску на антикорупційні органи та втручання в їхню незалежну роботу.

Додаткову увагу до ситуації привернув виїзд Кравченка за межі України в ніч проти 14 вересня. Сам він пояснив перебування за кордоном службовою поїздкою та заявив, що під час неї планує поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію навколо української антикорупційної системи.

Профільний комітет Верховної Ради підтримав президентський заклик щодо звільнення Кравченка. Надалі питання має бути винесене на розгляд народних депутатів у сесійній залі. Остаточне рішення щодо звільнення генерального прокурора ухвалює Верховна Рада.