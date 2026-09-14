Зеленський підтримав звільнення Кравченка після його заяв про НАБУ та САП

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно підтримати звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка після його резонансної заяви про відставку та підозру антикорупціонерам. НАБУ та САП публічно відреагували на звинувачення генпрокурора, заявивши про продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на заяви Зеленського та НАБУ.

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Зеленський закликав звільнити Кравченка

Кравченко 14 вересня повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, очільника бюро підозрюють у підробленні документів для отримання хабаря в особливо великому розмірі, а також у фіктивному всиновленні дитини.

Генпрокурор також заявив про підозру особі з найближчого оточення керівника САП Олександра Клименка. Йшлося про підкуп суддів Вищого антикорупційного суду та сприяння ухиленню від мобілізації. На цьому тлі Кравченко закликав Кривоноса та Клименка добровільно залишити свої посади.

Президент після скандальної заяви Кравченка підтвердив, що особисто повідомив йому про необхідність залишити посаду.

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"У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно", — заявив Зеленський.

Відповідь НАБУ та САП

У спільній заяві НАБУ та САП повідомили, що розцінюють дії генерального прокурора як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

У відомствах наголосили, що активна фаза цієї кампанії розпочалася ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ та САП Офісу генерального прокурора.

У бюро заявили, що станом на зараз директору НАБУ Кривоносу офіційно не вручено жодної підозри.

Також у відомстві заперечили обвинувачення щодо будь-яких пропозицій "недоторканності" для посадовців і підкреслили, що діють виключно в межах закону.

На думку НАБУ та САП, заяви генерального прокурора, який уже подав у відставку, є грою на публіку і не мають процесуального характеру.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про можливі наслідки для Кравченка через розслідування НАБУ "Карфаген". Адвокатка Тетяна Козаченко заявила, що в разі доведення причетності генпрокурору може загрожувати кримінальна відповідальність.

Також Новини.LIVE писав про обшуки НАБУ в Офісі генерального прокурора та за місцем проживання Кравченка. З його кабінету детективи вилучили порожні конверти та чотири подарункові сертифікати номіналом по 50 тисяч гривень.