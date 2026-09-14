Зеленский поддержал увольнение Кравченко после его заявлений о НАБУ и САП

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно поддержать увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко после его резонансного заявления об отставке и подозрениях антикоррупционерам. НАБУ и САП публично отреагировали на обвинения генпрокурора, заявив о продолжении системной атаки на независимые антикоррупционные органы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявления Зеленского и НАБУ.

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Зеленский призвал уволить Кравченко

Кравченко 14 сентября сообщил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. По его словам, главу бюро подозревают в подделке документов для получения взятки в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении ребенка.

Генпрокурор также заявил о подозрении лицу из ближайшего окружения руководителя САП Александра Клименко. Речь шла о подкупе судей Высшего антикоррупционного суда и содействии уклонению от мобилизации. На этом фоне Кравченко призвал Кривоноса и Клименко добровольно покинуть свои должности.

Президент после скандального заявления Кравченко подтвердил, что лично сообщил ему о необходимости покинуть должность.

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"У этого Генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно", — заявил Зеленский.

Ответ НАБУ и САП

В совместном заявлении НАБУ и САП сообщили, что расценивают действия генерального прокурора как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы.

В ведомствах подчеркнули, что активная фаза этой кампании началась еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису генерального прокурора.

В бюро заявили, что на данный момент директору НАБУ Кривоносу официально не вручено ни одного подозрения.

Также в ведомстве опровергли обвинения относительно каких-либо предложений "неприкосновенности" для должностных лиц и подчеркнули, что действуют исключительно в рамках закона.

По мнению НАБУ и САП, заявления генерального прокурора, который уже подал в отставку, являются игрой на публику и не имеют процессуального характера.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о возможных последствиях для Кравченко из-за расследования НАБУ "Карфаген". Адвокат Татьяна Козаченко заявила, что в случае доказательства причастности генпрокурору может грозить уголовная ответственность.

Также Новини.LIVE писал об обысках НАБУ в Офисе генерального прокурора и по месту жительства Кравченко. Из его кабинета детективы изъяли пустые конверты и четыре подарочных сертификата номиналом по 50 тысяч гривен.