Коментар Кравченка: чому не пускали НАБУ і що вилучили з кабінету

Генеральний прокурор Руслан Кравченко. Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що детективів НАБУ спочатку не пускали до будівлі Офісу генерального прокурора, оскільки вони не повідомляли, у яких саме кабінетах планують проводити обшуки. Після його розмови з керівниками, слідчих допустили до приміщень, а під час обшуку в кабінеті генпрокурора вилучили чотири подарункові сертифікати по 50 тисяч гривень.

Про це пише "Українська правда", передає Новини.LIVE.

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Чому детективів НАБУ спочатку не пропускали

Руслан Кравченко розповів, що співробітники Управління державної охорони спочатку не дозволяли детективам НАБУ пройти до будівлі Офісу генпрокурора. Він повідомив журналістам, що правоохоронці мали постанови на проведення обшуків, зокрема у його кабінеті та кабінеті заступника, однак спочатку відмовлялися показувати документи та повідомляти, до яких саме приміщень прямують.

"У колег були постанови про обшук на мій кабінет, на заступника, але вони відмовлялися спочатку їх показати, бо не хотіли, щоб ми розуміли, куди вони прийшли", — розповів Руслан Кравченко.

Він проінформував, що близько опівночі він зв’язався з керівниками НАБУ та САП і з’ясував обставини ситуації. Після цього дав розпорядження забезпечити детективам доступ до необхідних приміщень.

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"Я сказав:"Окей, вам все відкриють — і кабінет, і офіс, і сейфи". Дав команду, слідчих запустили, вони провели всі обшуки", — зазначив генпрокурор.

Що детективи вилучили з кабінету Кравченка

Генеральний прокурор поділився, що правоохоронці забрали кілька нових порожніх конвертів, а також чотири подарункові сертифікати магазину Canali номіналом по 50 тисяч гривень кожен.

"У мене вилучили небагато: якісь нові порожні конверти, чотири подарункові сертифікати по 50 тисяч гривень із магазину Canali, які в межах своєї зарплати я цілком спроможний купити", — сказав Кравченко.

Крім того, у приймальні вилучили ідентифікаційний код та інші персональні дані з його особової справи.

Обшук провели і за місцем проживання генпрокурора

Керівники антикорупційних органів повідомили Руслану Кравченку, що повідомлять у встановленому законом порядку про обшуки за місцем проживанням. Згодом він отримав інформацію про те, що слідчий перебуває біля його будинку. За його словами, він попросив не пошкоджувати двері та замки й дочекатися його дружини, яка вже прямувала додому. Слідчі дочекалися її, після чого вона відкрила їм будинок і показала необхідні приміщення.

Обшуки в Офісі генерального прокурора відбулися на тлі розслідування НАБУ та САП, у межах якого правоохоронці заявили про викриття злочинної організації. До її діяльності може бути причетний один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора.

Генпрокурор також заявив, що під час обшуків детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів окремих кримінальних проваджень, які зберігалися в кабінетах співробітників Офісу генпрокурора. Серед цих матеріалів були документи у справах, де фігурують співробітники НАБУ та інших правоохоронних органів.

"У мене в кабінеті нічого не було, але мені працівники доповіли, що в їхніх кабінетах були матеріали, які стосувалися співробітників НАБУ, як і матеріали, які стосувалися співробітників інших правоохоронних органів. І до цих матеріалів слідчі НАБУ отримали доступ", — заявив генпрокурор.

Водночас Руслан Кравченко відмовився розкривати деталі цих проваджень. Він пояснив, що не є прокурором у відповідних справах і не має дозволу на розголошення інформації.

Новини.LIVE писали, що Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, не має наміру йти у відставку через резонансне розслідування НАБУ та САП "Карфаген". Водночас він поділився інформацією, що найближчим часом в нього запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Ми також писали, що в прямому ефірі Ранок.LIVE Тетяна Козаченко зазначила, що Руслан Кравченко може понести кримінальну відповідальність, якщо слідство підтвердить його причетність до правопорушень, про які заявляють антикорупційні органи. Водночас адвокатка підкреслила, що для притягнення до відповідальності необхідно встановити обставини справи та довести вину у передбаченому законом порядку.