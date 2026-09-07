Кравченко не планує йти у відставку через корупційний скандал

Руслан Кравченко. Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має наміру самостійно подавати у відставку на тлі скандалу навколо резонансного розслідування НАБУ "Карфаген". Водночас він зазначив, що готовий підкоритися рішенню Верховної Ради чи президента, а також врахує позицію колективу Офісу генпрокурора.

Про це пише "Українська правда", передає Новини.LIVE.

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Позиція Кравченка щодо власної відставки

Йдеться про оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ "Карфаген". Антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, до діяльності якої, за версією слідства, може бути причетний посадовець Офісу генерального прокурора. Після цієї події Руслан Кравченко повідомив журналістам свою позицію — наразі він не вважає, що має самостійно залишати посаду через розслідування НАБУ.

"Я не відчуваю, що маю це робити", — заявив посадовець.

Він додав, що існує передбачена законом процедура звільнення генерального прокурора. Зокрема, відповідне питання може бути винесене на розгляд Верховної Ради, а президент може ініціювати відставку. Кравченко заявив, що не тримається за свою посаду та готовий прийняти відповідне рішення, якщо воно буде ухвалене.

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"Якщо вони це зроблять, я, звичайно, підкорюся. Я за посаду не тримаюся", — сказав генпрокурор.

Він зазначив, що для нього важлива думка працівників Офісу генерального прокурора. На його думку, ефективність роботи залежить від усього колективу, тому він готовий врахувати його позицію щодо подальшої роботи на посаді.

"Якщо весь колектив вирішить, що я маю подати у відставку, то я теж це зроблю", — зазначив Руслан Кравченко.

Окремо він повідомив, що у вівторок має відбутися його засідання з правоохоронним комітетом Верховної Ради. Після зустрічі з народними депутатами Кравченко планує поспілкуватися з журналістами та відповісти на запитання щодо ситуації. Крім того, за словами генпрокурора, найближчим часом у нього запланована зустріч із президентом України.

Новини.LIVE писали, що адвокатка та колишня членкиня Ради громадського контролю при НАБУ Тетяна Козаченко ексклюзивно розповіла в прямому ефірі Ранок.LIVE, що саме загрожує Генеральному прокурору Руслану Кравченку. Це може бути кримінальна або політична відповідальність, якщо слідство підтвердить його причетність до правопорушень, про які повідомляє НАБУ.

Раніше Новини.LIVE інформували, що НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка регулярно отримувала незаконні кошти від шахрайських кол-центрів та легалізовувала їх на мільйонні суми. Організатором і координатором схеми, за версією правоохоронців, був один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора.