Кравченко не планирует уходить в отставку из-за коррупционного скандала

Руслан Кравченко. Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не намерен самостоятельно подавать в отставку на фоне скандала вокруг резонансного расследования НАБУ "Карфаген". В то же время он отметил, что готов подчиниться решению Верховной Рады или президента, а также учтет позицию коллектива Офиса генпрокурора.

Об этом пишет "Украинская правда", передает Новини.LIVE.

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Позиция Кравченко относительно собственной отставки

Речь идет об обнародовании материалов расследования НАБУ "Карфаген". Антикоррупционные органы заявили о разоблачении преступной организации, к деятельности которой, по версии следствия, может быть причастен чиновник Офиса генерального прокурора. После этого Руслан Кравченко сообщил журналистам о своей позиции — на данный момент он не считает, что должен самостоятельно покинуть должность из-за расследования НАБУ.

"Я не чувствую, что должен это делать", — заявил чиновник.

Он добавил, что существует предусмотренная законом процедура отставки генерального прокурора. В частности, соответствующий вопрос может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады, а президент может инициировать отставку. Кравченко заявил, что не цепляется за свой пост и готов принять соответствующее решение, если оно будет принято.

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"Если они это сделают, я, конечно, подчинюсь. Я за должность не держусь", — сказал генпрокурор.

Он отметил, что для него важно мнение сотрудников Офиса генерального прокурора. По его мнению, эффективность работы зависит от всего коллектива, поэтому он готов учесть его позицию относительно дальнейшей работы на этой должности.

"Если весь коллектив решит, что я должен подать в отставку, то я тоже это сделаю", — отметил Руслан Кравченко.

Отдельно он сообщил, что во вторник должно состояться его заседание с комитетом по правоохранительной деятельности Верховной Рады. После встречи с народными депутатами Кравченко планирует пообщаться с журналистами и ответить на вопросы о сложившейся ситуации. Кроме того, по словам генпрокурора, в ближайшее время у него запланирована встреча с президентом Украины.

Новини.LIVE писали, что адвокат и бывшая член Совета общественного контроля при НАБУ Татьяна Козаченко эксклюзивно рассказала в прямом эфире Ранок.LIVE, что именно грозит генеральному прокурору Руслану Кравченко. Это может быть уголовная или политическая ответственность, если следствие подтвердит его причастность к правонарушениям, о которых сообщает НАБУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, которая регулярно получала незаконные средства от мошеннических колл-центров и легализовывала их на миллионные суммы. Организатором и координатором схемы, по версии правоохранителей, был один из руководителей структурного подразделения Офиса генерального прокурора.