Расследование НАБУ: последствия для Кравченко по делу «Карфаген»

Руслан Кравченко. Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко может грозить уголовная или политическая ответственность, если следствие докажет его причастность к правонарушениям, о которых заявляет НАБУ. В то же время для политической ответственности обвинительный приговор суда не требуется — Верховная Рада может выразить генпрокурору недоверие и принять решение о его отставке.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявила адвокат и бывшая член Совета общественного контроля при НАБУ Татьяна Козаченко.

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Когда Кравченко может грозить уголовная ответственность

В прямом эфире Татьяна Козаченко сообщила, что вопрос об уголовной ответственности Руслана Кравченко может встать в случае, если следствие установит его участие в правонарушениях, о которых сообщают антикоррупционные органы. В то же время адвокат подчеркнула, что уголовная ответственность возможна только после установления конкретных обстоятельств дела и доказательства вины в установленном законом порядке.

Напомним, речь идет о ситуации, всколыхнувшей социальные сети, вокруг резонансной операции "Карфаген". В рамках которой НАБУ заявило о разоблачении преступной организации. К ее деятельности могут быть причастны должностные лица Офиса генерального прокурора.

Что грозит Руслану Кравченко

Также Татьяна Козаченко обратила внимание на возможность политической ответственности. Для этого не нужно ждать обвинительного приговора суда. Верховная Рада может выразить генеральному прокурору недоверие, что может стать основанием для его отстранения от должности.

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"Для этого не нужно, чтобы суд вынес приговор. Это может сделать Верховная Рада", — отметила адвокат Козаченко.

По её мнению, на фоне кризиса в правоохранительной системе Верховная Рада должна потребовать от Руслана Кравченко публичного отчёта. Она считает, что депутаты должны заслушать генпрокурора и дать оценку его деятельности в контексте ситуации, сложившейся вокруг дела "Карфаген". Адвокат подчеркнула, что этот вопрос должен получить политическую оценку независимо от того, чем завершится уголовное расследование.

Новини.LIVE писали, что НАБУ и САП провели специальную операцию по разоблачению преступной организации, к которой, возможно, причастен один из должностных лиц Офиса Генерального прокурора Украины. Правоохранители считают, что участники организации могли обеспечивать "крышу" сети мошеннических колл-центров и легализовывать имущество, полученное незаконным путем.

Мы информировали, что позже НАБУ и САП сообщили, что в середине 2025 года должностное лицо Офиса генерального прокурора, по версии следствия, создало преступную схему и возглавило ее деятельность. Для её реализации он привлек как действующих сотрудников прокуратуры, так и лиц из своего ближайшего окружения.