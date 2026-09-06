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Главная Новости дня Кравченко опроверг связь с незаконными колл-центрами

Кравченко опроверг связь с незаконными колл-центрами

Ua ru
6 сентября 2026 16:49
Кравченко опроверг связь с незаконными колл-центрами
Руслан Кравченко. Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не имеет никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров и не давал соответствующих указаний сотрудникам прокуратуры. По его словам, решения в отношении сотрудника Офиса генерального прокурора, фигурирующего в расследовании, уже приняты.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Кравченко отреагировал на расследование в отношении колл-центров

По словам Кравченко, сотрудника отстранили от исполнения служебных обязанностей. Кравченко также поручил подготовить решение о его увольнении в соответствии с законодательством.

"Вину устанавливает суд. За управленческие решения в системе, которую возглавляю, отвечаю я. Одним кадровым решением не ограничимся", — подчеркнул генпрокурор.

Кравченко опроверг связь с незаконными колл-центрами - фото 1
Пост Кравченко. Фото: скриншот
Кравченко опроверг связь с незаконными колл-центрами - фото 2
Пост Кравченко. Фото: скриншот

Он поручил проверить работу департамента международного сотрудничества, где работал упомянутый сотрудник, а также подразделения по противодействию киберпреступности. Будут проверяться принятые решения, материалы и результаты работы.

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Кроме того, Кравченко поручил организовать проверку на полиграфе для всех сотрудников структурных подразделений, занимающихся процессуальным руководством и расследованием дел о незаконных колл-центрах. По результатам проверок могут быть приняты кадровые, служебные и, при наличии оснований, уголовно-процессуальные решения. Генпрокурор подчеркнул, что должность не защитит сотрудников, если будет установлена их причастность к незаконной деятельности или вмешательство в расследование.

Кравченко также привёл результаты борьбы с мошенническими колл-центрами за последние 12 месяцев. По его словам, правоохранители провели более 1050 обысков, пресекли деятельность около 340 колл-центров и более 5 тысяч операторских мест. В настоящее время расследуются 147 уголовных дел, более 183 человек получили уведомление о подозрении, а обвинительные акты в отношении 93 человек уже направлены в суд.

В то же время генпрокурор заявил, что результаты работы не могут служить оправданием возможных злоупотреблений внутри прокуратуры. Отдельно Кравченко опроверг информацию о якобы препятствиях во время следственных действий в его кабинете. По его словам, следователям предоставили полный доступ к рабочему помещению и всем необходимым объектам.

Как сообщали Новини.LIVE, 5 сентября в сети распространились сообщения о якобы исчезновении генерального прокурора Руслана Кравченко и его возможном пребывании в больнице. В Офисе генерального прокурора опровергли эту информацию и заявили, что Кравченко находится на рабочем месте.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 сентября НАБУ и САП проводили спецоперацию по разоблачению преступной организации, к деятельности которой может быть причастен чиновник Офиса генерального прокурора. По данным правоохранителей, группировка могла заниматься «крышеванием» сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества.

полиция Офис генерального прокурора мошенничество расследование Руслан Кравченко
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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