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Главная Новости дня НАБУ и САП разоблачают преступную организацию в Офисе генпрокурора

НАБУ и САП разоблачают преступную организацию в Офисе генпрокурора

Ua ru
4 сентября 2026 20:06
НАБУ и САП разоблачают преступную организацию в ОГП
Детективы НАБУ задерживают мужчину. Фото иллюстративное: НАБУ

НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, к деятельности которой может быть причастен должностное лицо Генеральной прокуратуры Украины. По данным правоохранительных органов, организация могла обеспечивать "крышу" сети мошеннических колл-центров, а также заниматься легализацией имущества.

Об этом сообщает НАБУ, передает Новини.LIVE.

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НАБУ и САП проводят спецоперацию

В НАБУ отметили, что в настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия. В ведомстве также анонсировали подробности спецоперации под названием "Карфаген".

НАБУ и САП разоблачают преступную организацию в Офисе генпрокурора - фото 1
Сообщение НАБУ. Фото: скриншот

В Офисе Генерального прокурора заявили, что возможную причастность одного из работников к деятельности мошеннических колл-центров должно установить следствие. В ОГП заверили, что предоставят антикоррупционным органам необходимую информацию и будут способствовать расследованию.

НАБУ и САП разоблачают преступную организацию в Офисе генпрокурора - фото 2
Сообщение Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

В то же время борьба с мошенническими колл-центрами продолжается. За последние 12 месяцев проведено более 1050 обысков, приостановлена ​​работа около 340 колл-центров и более 5 тысяч операторских мест. В настоящее время расследуется 147 уголовных производств, более 183 лицам сообщили о подозрении, а в отношении 93 обвинительных актов уже передано в суд.

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Работник ОГП, чью возможную причастность проверяет следствие, отстранят от исполнения служебных обязанностей на время расследования.

По информации источников "Украинской правды" в деловых кругах, НАБУ и САП уже задержали начальника кибердепартамента Офиса Генерального прокурора Сергея Кропиву. Кроме того, журналисты "УП" зафиксировали, как сотрудники НАБУ с помощью лестниц перелезали через забор на территорию здания Офиса Генерального прокурора.

В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич также сообщил, что во Львове также проводят спецоперацию НАБУ и САП.

НАБУ и САП разоблачают преступную организацию в Офисе генпрокурора - фото 3
Сообщение Игоря Зинкевича. Фото: скриншот

Он подтвердил, что участников подозревают в "крыше" сети мошеннических колл-центров и легализации незаконно полученного имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, генеральный прокурор Руслан Кравченко досрочно прекратил полномочия Алексея Шевчука как члена Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на административные должности в САП. В то же время он призвал не приостанавливать конкурс из-за поиска нового представителя комиссии.

Как сообщали Новини.LIVE, СБУ и Нацполиция провели масштабную спецоперацию против мошеннических колл-центров по всей Украине. Правоохранители прекратили работу 94 таких объектов и провели более 400 обысков, в ходе которых изъяли технику, наличные деньги, банковские карты, криптокошельки, автомобили и другие ценности.

НАБУ САП Офис генерального прокурора Руслан Кравченко
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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