НАБУ і САП викривають злочинну організацію в ОГП

Детективи НАБУ затримують чоловіка. Фото ілюстративне: НАБУ

НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, до діяльності якої може бути причетний посадовець Офісу Генерального прокурора України. За даними правоохоронців, організація могла забезпечувати "кришування" мережі шахрайських кол-центрів, а також займатися легалізацією майна.

Про це повідомляє НАБУ, передає Новини.LIVE.

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НАБУ та САП проводять спецоперацію

У НАБУ зазначили, що наразі тривають слідчі та процесуальні дії. У відомстві також анонсували подробиці спецоперації під назвою "Карфаген".

Повідомлення НАБУ. Фото: скриншот

В Офісі Генерального прокурора заявили, що можливу причетність одного з працівників до діяльності шахрайських кол-центрів має встановити слідство. В ОГП запевнили, що нададуть антикорупційним органам необхідну інформацію та сприятимуть розслідуванню.

Повідомлення Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Водночас боротьба із шахрайськими кол-центрами триває. За останні 12 місяців проведено понад 1050 обшуків, припинено роботу близько 340 кол-центрів та понад 5 тисяч операторських місць. Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень, понад 183 особам повідомили про підозру, а щодо 93 обвинувальні акти вже передали до суду.

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Працівника ОГП, чию можливу причетність перевіряє слідство, відсторонять від виконання службових обов’язків на час розслідування.

За інформацією джерел "Української правди" у бізнесових колах, НАБУ та САП уже затримали начальника кібердепартаменту Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиву. Крім того, журналісти "УП" зафіксували, як співробітники НАБУ за допомогою драбин перелазили через паркан на територію будівлі Офісу Генерального прокурора.

Водночас, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич також повідомив, що у Львові також проводять спецоперацію НАБУ та САП.

Повідомлення Ігоря Зінкевича. Фото: скриншот

Він підтвердив, що учасників підозрюють у "кришуванні" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації незаконно отриманого майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, генеральний прокурор Руслан Кравченко достроково припинив повноваження Олексія Шевчука як члена Конкурсної комісії з відбору кандидатів на адміністративні посади у САП. Водночас він закликав не призупиняти конкурс через пошук нового представника комісії.

Як повідомляли Новини.LIVE, СБУ та Нацполіція провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Правоохоронці припинили роботу 94 таких об’єктів та провели понад 400 обшуків, під час яких вилучили техніку, готівку, банківські картки, криптогаманці, автомобілі та інші цінності.