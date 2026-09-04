Кравченко закликав не зупиняти конкурс на адміністративні посади у САП

Руслан Кравченко. Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Генеральний прокурор Кравченко достроково припинив повноваження Олексія Шевчука, одного з членів Конкурсної комісії, яка проводить відбір кандидатів на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Водночас він закликав не зупиняти конкурс на час пошуку нового члена комісії.

Про це Руслан Кравченко повідомив 4 вересня у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Кравченко повідомив про зміну складу конкурсної комісії

Рішення про дострокове припинення повноважень ухвалили після відповідної пропозиції самої Конкурсної комісії, яку під час засідання 1 вересня підтримала більшість її членів. Крім того, член комісії подав заяву про припинення своїх повноважень із 7 вересня 2026 року.

Пост Кравченка. Фото: скриншот

Генпрокурор уже повідомив про ситуацію Раду прокурорів України та звернувся з проханням у найкоротші строки провести конкурс для визначення нового, шостого члена комісії. Водночас Кравченко закликав Конкурсну комісію, якщо це не суперечить її регламенту, продовжувати роботу та не призупиняти відбір кандидатів.

"Організаційні процедури не повинні призводити до невиправданого затягування процесу. Необхідно якнайшвидше завершити конкурс та забезпечити призначення заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", — наголосив Кравченко.

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За його словами, всі рішення мають ухвалюватися виключно в межах закону та з повагою до незалежності Конкурсної комісії.

Що відомо про Олексія Шевчука

Олексій Шевчук — український адвокат, керуючий партнер адвокатського об’єднання Barristers, речник Національної асоціації адвокатів України та голова Комітету НААУ з питань лобіювання. Свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю він отримав у 2010 році.

Олексій Шевчук. Фото: Facebook/Олексій Шевчук

Олексій Шевчук відомий участю в низці резонансних справ. Зокрема, він був адвокатом колишнього нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви, який після початку повномасштабної війни підтримав Росію та був заочно засуджений в Україні за державну зраду. Також Шевчук захищав Надію Савченко у справі, де її звинувачували, зокрема, в підготовці теракту в парламенті. Крім того, він надавав правову допомогу постраждалим під час Революції Гідності.

У січні 2026 року Шевчука призначили до конкурсної комісії з відбору керівництва САП. Його призначення викликало критику з боку громадських організацій та медіа.

Як повідомляли Новини.LIVE, Руслан Кравченко повідомив, що від початку року у справах щодо оборонних закупівель, виплат військовим, мобілізації та незаконного переправлення через кордон 488 людям повідомили про підозру. Загалом йдеться про 384 кримінальні провадження.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 серпня керівник САП Олександр Клименко заявив про зростання рівня топкорупції в Україні. За його словами, правоохоронці стикаються із системними перешкодами, а держава не демонструє достатньої політичної волі для належної боротьби з корупцією.