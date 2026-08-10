Мільярдні збитки в обороні: генпрокурор Кравченко назвав деталі

Генпрокурор Руслан Кравченко. Фото ілюстративне: Руслан Кравченко/Facebook

В Україні з початку року за справами, пов'язаними з оборонними закупівлями, виплатами військовим, мобілізацією та незаконним переправленням через кордон, 488 людям повідомили про підозру. Загалом йдеться про 384 кримінальні провадження.

Про це розповів Руслан Кравченко, інформує Новини.LIVE.

Оборонні закупівлі

Найбільші встановлені збитки прокуратура зафіксувала у сфері оборонних закупівель — 3,9 млрд грн. Йдеться про зловживання, завищення цін, розкрадання та службову недбалість під час закупівлі обладнання, продуктів і послуг, а також будівництва захисних споруд.

За словами Кравченка, державі та громадам уже відшкодовано 554,9 млн грн.

У межах 59 кримінальних проваджень про підозру повідомили 132 людям. До суду направили 86 обвинувальних актів, 29 із них — щодо командирів військових частин та керівників установ.

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"Але за цими цифрами не лише гроші. Недопоставлене обладнання, неякісно виконані роботи чи завищена вартість закупівлі — це ресурси, яких у потрібний момент може не вистачити нашим військовим", — наголосив генпрокурор.

Незаконні виплати військовим

Ще 251,6 млн грн збитків встановили у справах щодо незаконних виплат та привласнення грошового забезпечення військовослужбовців.

Найбільша частина — 174,6 млн грн так званих "бойових", які нарахували людям, що фактично не виконували бойових завдань. Ще 22,8 млн грн виплатили за підробленими документами, а 4,7 млн грн держава втратила через службову недбалість.

У 117 провадженнях про підозру повідомили 173 людям. До суду вже скерували 221 обвинувальний акт, з яких 32 стосуються командирів та керівників установ.

Схеми незаконного переправлення через кордон

Окремо прокуратура розслідує діяльність організаторів каналів незаконного переправлення людей через державний кордон.

За цим напрямом задокументували понад 35 млн грн неправомірної вигоди. Підозри оголосили 131 людині у 82 кримінальних провадженнях, а до суду направили 148 обвинувальних актів.

Корупція у ТЦК та ВЛК

Ще один напрям роботи прокуратури — схеми з фіктивною непридатністю до військової служби, незаконними відстрочками та сприянням ухиленню від мобілізації.

За словами Кравченка, у таких справах задокументували близько 23 млн грн неправомірної вигоди. За "послуги" фігуранти передавали не лише гроші, а й автомобілі та паливні талони.

У 126 кримінальних провадженнях про підозру повідомили 52 посадовцям. До суду скерували 75 обвинувальних актів, 13 із них — щодо керівників ТЦК, СП та ВЛК.

Прокуратура повертає державі землі та майно

Окремим напрямом назвали повернення державі незаконно відчужених земель, майна та інших активів оборонного призначення.

Від початку року прокурори подали 356 позовів на 44,9 млрд грн. Суди вже задовольнили 187 із них на суму 36,3 млрд грн.

За словами генпрокурора, виконано судових рішень на 92,1 млрд грн, зокрема з урахуванням вартості земель і майна, які повернули державі.

"Для мене результат цієї роботи вимірюється конкретними речами: схема припинена, винні встановлені та притягнуті до відповідальності, вкрадене повертається державі та відшкодовуються збитки", — заявив Кравченко.

Він наголосив, що прокуратура й надалі працюватиме над виявленням порушень у сфері оборони.

"Наша позиція незмінна: оборона не буде інструментом наживи", — підкреслив генеральний прокурор.

Як повідомляли Новини.LIVE, компанія "КБ "Теплоенергоавтоматика", яка фігурує у кримінальному провадженні щодо можливого заволодіння коштами "Київського метрополітену", продовжує отримувати великі державні замовлення. Зокрема, один із останніх контрактів підприємства — на будівництво мобільної автономної газової турбінної установки вартістю 55,2 млн грн без ПДВ.

Раніше Новини.LIVE також писали, що правоохоронці викрили організовану групу, яка під час опалювального сезону постачала неякісне вугілля для шкіл, лікарень та інших комунальних установ. За даними слідства, учасники схеми уклали дев'ять договорів на понад 9,1 млн грн, використовуючи підроблені документи про якість палива.