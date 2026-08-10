Миллиардные убытки в сфере обороны: генеральный прокурор Кравченко раскрыл подробности

Генеральный прокурор Руслан Кравченко. Иллюстративное фото: Руслан Кравченко/Facebook

В Украине с начала года по делам, связанным с оборонными закупками, выплатами военнослужащим, мобилизацией и незаконным пересечением границы, 488 лицам было предъявлено подозрение. Всего речь идет о 384 уголовных делах.

Об этом сообщил Руслан Кравченко, передает Новини.LIVE.

Оборонные закупки

Наибольший размер установленного ущерба прокуратура зафиксировала в сфере оборонных закупок — 3,9 млрд грн. Речь идет о злоупотреблениях, завышении цен, хищениях и служебной халатности при закупке оборудования, продуктов и услуг, а также строительстве защитных сооружений.

По словам Кравченко, государству и общинам уже возмещено 554,9 млн грн.

В рамках 59 уголовных дел о подозрении сообщили 132 человекам. В суд направлено 86 обвинительных актов, 29 из них — в отношении командиров воинских частей и руководителей учреждений.

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«Но за этими цифрами стоят не только деньги. Непоставленное оборудование, некачественно выполненные работы или завышенная стоимость закупок — это ресурсы, которых в нужный момент может не хватить нашим военным», — подчеркнул генпрокурор.

Незаконные выплаты военным

Еще 251,6 млн грн убытков установлено по делам о незаконных выплатах и присвоении денежного довольствия военнослужащих.

Большая часть — 174,6 млн грн так называемых «боевых», которые начислили людям, фактически не выполнявшим боевые задачи. Еще 22,8 млн грн выплатили по поддельным документам, а 4,7 млн грн государство потеряло из-за служебной халатности.

В 117 производствах о подозрении сообщили 173 человекам. В суд уже направлено 221 обвинительный акт, из которых 32 касаются командиров и руководителей учреждений.

Схемы незаконного переправки через границу

Отдельно прокуратура расследует деятельность организаторов каналов незаконной переправки людей через государственную границу.

По этому направлению зафиксировано более 35 млн грн неправомерной выгоды. Подозрения предъявлены 131 человеку в 82 уголовных делах, а в суд направлено 148 обвинительных актов.

Коррупция в ТЦК и ВЛК

Еще одно направление работы прокуратуры — схемы с фиктивной негодностью к военной службе, незаконными отсрочками и содействием уклонению от мобилизации.

По словам Кравченко, в таких делах зафиксировано около 23 млн грн неправомерной выгоды. За «услуги» фигуранты передавали не только деньги, но и автомобили, а также топливные талоны.

В 126 уголовных производствах о подозрении сообщили 52 должностным лицам. В суд направлено 75 обвинительных актов, 13 из них — в отношении руководителей ТЦК, СП и ВЛК.

Прокуратура возвращает государству земли и имущество

Отдельным направлением назвали возвращение государству незаконно отчужденных земель, имущества и других активов оборонного назначения.

С начала года прокуроры подали 356 исков на сумму 44,9 млрд грн. Суды уже удовлетворили 187 из них на сумму 36,3 млрд грн.

По словам генпрокурора, исполнено судебных решений на сумму 92,1 млрд грн, в частности с учетом стоимости земель и имущества, возвращенных государству.

«Для меня результат этой работы измеряется конкретными вещами: схема пресечена, виновные установлены и привлечены к ответственности, украденное возвращается государству и возмещаются убытки», — заявил Кравченко.

Он подчеркнул, что прокуратура и в дальнейшем будет работать над выявлением нарушений в сфере обороны.

«Наша позиция неизменна: оборона не будет инструментом наживы», — подчеркнул генеральный прокурор.

Как сообщали Новини.LIVE, компания КБ "Теплоэнергоавтоматика", фигурирующая в уголовном производстве по делу о возможном незаконном присвоении средств "Киевского метрополитена", продолжает получать крупные государственные заказы. В частности, один из последних контрактов предприятия — на строительство мобильной автономной газотурбинной установки стоимостью 55,2 млн грн без НДС.

Ранее Новини.LIVE также сообщали, что правоохранители раскрыли организованную группу, которая в течение отопительного сезона поставляла некачественный уголь для школ, больниц и других коммунальных учреждений. По данным следствия, участники схемы заключили девять договоров на сумму свыше 9,1 млн грн, используя поддельные документы о качестве топлива.