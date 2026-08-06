Бывший командующий логистикой Воздушных Сил получил новое обвинение в хищении средств

Следственные действия в отношении подозреваемого в феврале 2026 года. Фото: СБУ

Бывший командующий логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ получил новое подозрение в незаконном обогащении на сумму свыше 20 миллионов гривен в период с 2020 по 2025 годы. В феврале текущего года правоохранительные органы уже объявляли подозрение этому же должностному лицу в рамках дела о растрате государственных средств, предназначенных для строительства стратегических защитных объектов для украинской авиации.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Новини.LIVE.

Бывший командующий логистикой ВВС ВСУ растратил деньги, предназначенные для закупки имущества

Военнослужащий стал владельцем активов, стоимость которых составляет как минимум 20 миллионов гривен. В течение 2020–2025 годов на имя родителей, сына, кума и сожительницы фигуранта оформили шесть квартир в Киеве, Виннице и Житомире, а также три жилых дома в Житомирской области.

Кроме того, в списке приобретенного имущества оказались апартаменты в Буковеле, четыре автомобиля, в том числе модели Audi Q5 и Audi Q7, шесть земельных участков, гаражи и другие нежилые помещения.

Согласно материалам следствия, несмотря на оформление на родственников и третьих лиц, реальным распорядителем и владельцем всей этой недвижимости и транспорта оставался сам подполковник, причем законных источников для таких масштабных инвестиций выявлено не было.

Читайте также:

При процессуальном сопровождении прокуроров Офиса Генерального прокурора фигуранту инкриминируется нарушение статьи 368-5 Уголовного кодекса Украины. В суд также направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере более 21 миллиона гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правоохранительные органы сообщили о ликвидации схемы хищения бюджетных средств, связанной с закупкой угля для бюджетных учреждений во время зимних отключений электроэнергии. По версии следствия, организованная группа обеспечивала поставки топлива ненадлежащего качества в школы, больницы и другие коммунальные учреждения, используя фальсифицированные документы.

А в Днепропетровской области следователи также раскрыли незаконную выплату дополнительного денежного обеспечения военнослужащим. Следствие считает, что фигуранты без законных оснований оформили выплату так называемых «боевых» средств на сумму более 3,8 млн грн. В рамках уголовного производства о подозрении сообщили 11 лицам.