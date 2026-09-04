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Главная Новости дня Кравченко прекратил полномочия члена конкурсной комиссии САП Шевчука

Кравченко прекратил полномочия члена конкурсной комиссии САП Шевчука

Ua ru
4 сентября 2026 17:48
Кравченко призвал не приостанавливать конкурс на административные должности в САП
Руслан Кравченко. Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Генеральный прокурор Кравченко досрочно прекратил полномочия Алексея Шевчука, одного из членов Конкурсной комиссии, проводящей отбор кандидатов на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. В то же время, он призвал не останавливать конкурс на время поиска нового члена комиссии.

Об этом Руслан Кравченко сообщил 4 сентября в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Кравченко сообщил об изменении состава конкурсной комиссии

Решение о досрочном прекращении полномочий было принято после соответствующего предложения самой Конкурсной комиссии, которое во время заседания 1 сентября поддержало большинство ее членов. Кроме того, член комиссии подал заявление о прекращении своих полномочий с 7 сентября 2026 года.

Кравченко прекратил полномочия члена конкурсной комиссии САП Алексея Шевчука - фото 1
Пост Кравченка. Фото: скриншот

Генеральный прокурор уже проинформировал о ситуации Совет прокуроров Украины и обратился с просьбой в кратчайшие сроки провести конкурс для определения нового, шестого члена комиссии. В то же время Кравченко призвал Конкурсную комиссию, если это не противоречит её регламенту, продолжать работу и не приостанавливать отбор кандидатов.

"Организационные процедуры не должны приводить к неоправданной затяжке процесса. Необходимо как можно быстрее завершить конкурс и обеспечить назначение заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", — подчеркнул Кравченко.

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По его словам, все решения должны приниматься исключительно в рамках закона и с уважением к независимости Конкурсной комиссии.

Что известно об Алексее Шевчуке

Алексей Шевчук — украинский адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения Barristers, пресс-секретарь Национальной ассоциации адвокатов Украины и председатель Комитета НААУ по вопросам лоббирования. Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью он получил в 2010 году.

Кравченко прекратил полномочия члена конкурсной комиссии САП Алексея Шевчука - фото 2
Алексей Шевчук. Фото: Facebook/Алексей Шевчук

Алексей Шевчук известен участием в ряде резонансных дел. В частности, он был адвокатом бывшего нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который после начала полномасштабной войны поддержал Россию и был заочно осужден в Украине за измену. Также Шевчук защищал Надежду Савченко по делу, в котором ее обвиняли, в частности, в подготовке теракта в парламенте. Кроме того, он оказывал правовую помощь пострадавшим во время Революции Достоинства.

В январе 2026 года Шевчука назначили в конкурсную комиссию по отбору руководства САП. Его назначение вызвало критику со стороны общественных организаций и СМИ.

Как сообщали Новини.LIVE, Руслан Кравченко сообщил, что с начала года по делам, касающимся оборонных закупок, выплат военным, мобилизации и незаконного переправки через границу, 488 людям было предъявлено подозрение. Всего речь идет о 384 уголовных производствах.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 августа глава САП Александр Клименко заявил о росте уровня топовой коррупции в Украине. По его словам, правоохранители сталкиваются с системными препятствиями, а государство не демонстрирует достаточной политической воли для надлежащей борьбы с коррупцией.

САП прокуратура адвокат Руслан Кравченко комисия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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