Руслан Кравченко не исчез и не находится в больнице: в ОГП опровергли фейк

Руслан Кравченко. Фото: УНИАН

В сети в субботу, 5 сентября, распространяется информация о якобы исчезновении генерального прокурора Украины Руслана Кравченко или о его пребывании в больнице. При этом это не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Наталья Баюрко в комментарии для Новини.LIVE.

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Руслан Кравченко находится на рабочем месте

С самого утра генеральный прокурор находится на рабочем месте и не исчезал. Таким образом, в сети распространяется фейковая информация.

"Сейчас в сети со ссылкой на якобы информированные источники распространяется информация об исчезновении генерального прокурора или его пребывании в клинике. Это не соответствует действительности. С самого утра он находится на рабочем месте", — отметила Баюрко.

Как сообщали Новини.LIVE, НАБУ и САП проводят спецоперацию, в рамках которой разоблачают преступную организацию, к деятельности которой может быть причастен сотрудник Офиса генерального прокурора. По данным правоохранительных органов, участники схемы могли обеспечивать незаконное прикрытие работы мошеннических колл-центров.

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Позже НАБУ обнародовало дополнительные подробности расследования и записи разговоров. По информации бюро, организацию координировал один из руководителей структурного подразделения ОГП.

А в Офисе генпрокурора сделали заявления относительно обысков, проводившихся НАБУ и САП. Там поставили под сомнение правомерность действий детективов. В ходе проведения обысков они получили доступ к материалам уголовных производств, касающихся должностных лиц НАБУ и САП.