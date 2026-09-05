Сотрудник Офиса генпрокурора крышевал мошеннические колл-центры

Операция "Карфаген". Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию, возглавляемую должностным лицом Офиса генерального прокурора. Речь идет о "крыше" над мошенническими колл-центрами и отмывании средств.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Новини.LIVE.

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Преступная организация во главе с должностным лицом ОГП

НАБУ и САП раскрыли деятельность преступной организации, которая систематически получала незаконные выплаты от мошеннических колл-центров и отмывала средства на миллионные суммы. Координатором схемы был один из руководителей структурного подразделения Офиса генпрокурора.

Правоохранители. Фото: НАБУ

Согласно материалам расследования, в середине 2025 года должностное лицо Офиса генпрокурора организовало преступную схему и взяло на себя ее руководство. Для осуществления незаконной деятельности он привлек к ней не только действующих сотрудников прокуратуры, но и связанных с ним лиц.

"Участники преступной организации наладили механизм систематического получения взяток за непрепятствование незаконной деятельности так называемых колл-центров. Эти теневые структуры массово совершали мошеннические действия, от которых страдали как граждане Украины, так и иностранцы. Средства, полученные преступным путем, фигуранты легализовали через ряд схем", — говорится в сообщении.

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Деньги от преступной схемы. Фото: НАБУ

Более 20 миллионов гривен потратили на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.

В НАБУ сообщили, что более 12 миллионов гривен (минимальная рыночная стоимость) составляют активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе недалеко от Карпат.

Операция "Карфаген". Фото: НАБУ

Еще более 10 миллионов гривен участники преступной организации разместили на банковских счетах близких лиц под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.

"На данный момент раскрыты пять участников преступной организации. Предварительная правовая квалификация: ст. 255 УК Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)", — говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на НАБУ, 4 сентября проводилась спецоперация по разоблачению преступной организации, к которой причастен чиновник ОГП. В частности, его отстранили от исполнения служебных обязанностей на время расследования.

А в августе в Украине прекратили работу 94 мошеннических колл-центров. Всего правоохранители провели 411 обысков в разных городах. Удалось ликвидировать 1794 рабочих места операторов.