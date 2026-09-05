Посадовець Офісу генпрокурора кришував шахрайські кол-центри

Операція "Карфаген". Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочину організацію на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора. Йдеться про "кришування" шахрайських кол-центрів та відмивання коштів.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Злочинна організація на чолі з посадовецем ОГП

НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, яка систематично отримувала незаконні виплати від шахрайських кол-центрів та відмивала кошти на мільйонні суми. Координатором схеми був один із керівників структурного підрозділу Офісу генпрокурора.

Правоохоронці. Фото: НАБУ

За матеріалами розслідування, у середині 2025 року посадовець Офісу генпрокурора організував злочинну схему та взяв на себе її керівництво. Для реалізації незаконної діяльності він залучив до неї не лише чинних працівників прокуратури, а й пов’язаних із ним осіб.

"Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці. Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Гроші від злочинної схеми. Фото: НАБУ

Понад 20 мільйонів гривень витратили на придбання обʼєктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

В НАБУ повідомили, що понад 12 мільйонів гривень (мінімальні ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість в популярному апарт-комплексі біля Карпат.

Операція "Карфаген". Фото: НАБУ

Ще понад 10 мільйонів гривень учасники злочинної організації розмістили на банківських рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.

"Наразі викрито п'ятьох учасників злочинної організації. Попередня правова кваліфікація: ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)", — йдеться у повідомленні.

Слідчі дії продовжуються.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на НАБУ, 4 вересня проводилася спецоперація з викриття злочинної організації, до якої причетний посадовець ОГП. Зокрема, його відсторонили від виконання службових обов’язків на час розслідування.

А у серпні в Україні припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів. Загалом правоохоронці провели 411 обшуків у різних містах. Вдалося ліквідувати 1794 робочі місця операторів.