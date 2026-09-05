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В ОГП спростували інформацію про зникнення Кравченка

Ua ru
5 вересня 2026 17:45
Ексклюзив
Руслан Кравченко не зникав і не в лікарні: в ОГП спростували фейк
Руслан Кравченко. Фото: УНІАН

У мережі у суботу, 5 вересня, поширюється інформація про нібито зникнення генерального прокурора України Руслана Кравченка або його перебування в лікарні. Водночас це не відповідає дійсності.

Про це повідомила прессекретар Офісу генпрокурора Наталія Баюрко у коментарі Новини.LIVE.

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Руслан Кравченко перебуває на робочому місці

Від самого ранку генпрокурор перебуває на робочому місці та не зникав. Таким чином, у мережі шириться фейкова інформація.

"Зараз у мережі з посиланням на нібито поінформовані джерела шириться інформація про зникнення генерального прокурора або його перебування в клініці. Це не відповідає дійсності. Від самого ранку він перебуває на робочому місці", — зазначила Баюрко.

Як повідомляли Новини.LIVE, НАБУ та САП проводять спецоперацію, у межах якої викривають злочинну організацію, до діяльності якої може бути причетний працівник Офісу генпрокурора. За даними правоохоронців, учасники схеми могли забезпечувати незаконне прикриття роботи шахрайських кол-центрів.

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Пізніше НАБУ оприлюднило додаткові подробиці розслідування та записи розмов. За інформацією бюро, організацію координував один із керівників структурного підрозділу ОГП.

А в Офісі генпрокурора зробили заяви стосовно обшуків, які проводили НАБУ і САП. Там поставили під сумнів правомірність дій детективів. Під час проведення обшуків вони отримали доступ до матеріалів кримінальних проваджень, які стосуються посадовців НАБУ та САП.

фейки Україна Офіс генерального прокурора зникнення Руслан Кравченко
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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