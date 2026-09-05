Руслан Кравченко не зникав і не в лікарні: в ОГП спростували фейк

Руслан Кравченко. Фото: УНІАН

У мережі у суботу, 5 вересня, поширюється інформація про нібито зникнення генерального прокурора України Руслана Кравченка або його перебування в лікарні. Водночас це не відповідає дійсності.

Про це повідомила прессекретар Офісу генпрокурора Наталія Баюрко у коментарі Новини.LIVE.

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Руслан Кравченко перебуває на робочому місці

Від самого ранку генпрокурор перебуває на робочому місці та не зникав. Таким чином, у мережі шириться фейкова інформація.

"Зараз у мережі з посиланням на нібито поінформовані джерела шириться інформація про зникнення генерального прокурора або його перебування в клініці. Це не відповідає дійсності. Від самого ранку він перебуває на робочому місці", — зазначила Баюрко.

Як повідомляли Новини.LIVE, НАБУ та САП проводять спецоперацію, у межах якої викривають злочинну організацію, до діяльності якої може бути причетний працівник Офісу генпрокурора. За даними правоохоронців, учасники схеми могли забезпечувати незаконне прикриття роботи шахрайських кол-центрів.

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Пізніше НАБУ оприлюднило додаткові подробиці розслідування та записи розмов. За інформацією бюро, організацію координував один із керівників структурного підрозділу ОГП.

А в Офісі генпрокурора зробили заяви стосовно обшуків, які проводили НАБУ і САП. Там поставили під сумнів правомірність дій детективів. Під час проведення обшуків вони отримали доступ до матеріалів кримінальних проваджень, які стосуються посадовців НАБУ та САП.