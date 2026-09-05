В Офісі генпрокурора поставили під сумнів законність обшуків НАБУ

Співробітники НАБУ. Фото: НАБУ

В Офісі генерального прокурора України зробили заяви після обшуків, які проводили співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Там піддали сумніву законність дій детективів, які під час обшуків отримали доступ до таємних матеріалів проваджень щодо посадовців самого НАБУ та САП.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає Новини.LIVE.

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Перевірка можливої причетності одного з працівників ОГП до протиправної діяльності

Позиція генпрокурора однозначна — використання посади, статусу працівника прокуратури або службових можливостей для прикриття чи сприяння будь-якій злочинній діяльності є неприпустимим і буде каране передбаченою законом відповідальністю.

Стосовно посадовця ОГП, який став фігурантом розслідування НАБУ, наразі розглядається питання щодо припинення його роботи в органах прокуратури. Там наголосили, що готові сприяти розслідуванню та передавати правоохоронцям усі необхідні відомості в межах законодавства.

"Близько опівночі детективи НАБУ все ж провели слідчі дії у службових приміщеннях, якими користуються Генеральний прокурор, перша заступниця Генерального прокурора, а також інші працівники та структурні підрозділи ОГП. Масштаб цих слідчих дій, їх фактичне обґрунтування та перелік матеріалів, до яких було отримано доступ, потребують окремої правової оцінки", — йдеться у повідомленні.

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В Офісі стверджують, що під час проведення обшуків правоохоронці отримали доступ, зокрема, до матеріалів кримінального провадження, у якому перевіряли можливі незаконні дії осіб із близького оточення керівництва САП. Розслідування цієї справи здійснювалося під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора. Водночас керівництво САП було поінформоване як про наявність провадження, так і про хід слідчих дій у його межах. Стверджується, що детективи також отримали доступ до матеріалів ще одного кримінального провадження. Зокрема, йдеться про інформацію, яка була одержана в рамках проведення негласних слідчих розшукових дій стосовно можливої протиправної діяльності працівників НАБУ і САП.

В Офісі вважають за необхідне перевірити, чи відповідав фактичний обсяг інформації, до якої отримали доступ детективи під час обшуків, межам кримінального провадження, у рамках якого проводилися ці слідчі дії.

Також виникають окремі питання стосовно аналізу судових ухвал, якими обґрунтовувалися слідчі дії щодо керівництва Офісу.

Інформація стосовно генпрокурора

"В ухвалі наведені окремі розмови працівника ОГП, які стосуються побутових питань. Серед них згадка про "темну плитку" в одному з приміщень, яким користується Генеральний прокурор, а також обговорення встановлення сигналізації та внутрішніх датчиків. На підставі цих розмов у матеріалах далі висувається версія про можливий зв’язок із коштами, які, за припущенням слідства, могли мати протиправне походження", — йдеться у повідомленні.

Водночас матеріали, наведені в судовій ухвалі, не містять прямих підтверджень того, що генпрокурор давав доручення щодо сприяння роботі шахрайських call-центрів, перешкоджав їх викриттю чи розслідуванню.

Також у них не зазначено, що він когось попереджав про майбутні слідчі дії, отримував гроші або неправомірну вигоду від цієї діяльності чи оплачував коштом злочинного походження ремонт, встановлення сигналізації або інші послуги.

В Офісі наголошують, що зв’язок між наведеними побутовими розмовами та можливою злочинною діяльністю в матеріалах обґрунтовується переважно припущеннями — "ймовірно", "можлива обізнаність", "не виключає", "можуть бути".

"Саме тому достатність таких даних для проведення слідчих дій у службових приміщеннях генерального прокурора, на нашу думку, потребує окремої оцінки. Ще один приклад — наказ № 309 "Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні". У пункті 169 ухвали наведено розмову, в якій працівник ОГП переказує нібито домовленість із "шефом", під яким слідство розуміє генерального прокурора, щодо внесення змін до цього наказу", — зазначається у повідомленні.

Розмову слідство також врахувало як один із аргументів на обґрунтування проведення відповідних слідчих дій. Водночас генеральний прокурор не підписував жодних згаданих змін. Вони не були ухвалені, а отже, не набули чинності.

В ОГП пояснили, що йдеться про обговорення можливого управлінського рішення, яке не було реалізоване. Там заявили, що обставину варто було б врахували під час оцінки достатності підстав для проведення обшуку.

Заступниця генпрокурора

Стосовно першої заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко також зробили заяву. В Офісі зазначили, що згадані в судовій ухвалі розмови стосуються організації та координації слідчих заходів у кримінальних провадженнях, пов’язаних із роботою кол-центрів.

Окремо в матеріалах використовується слово "реалізація", яке сам суд трактує як можливе проведення обшуків у таких call-центрах. Таким чином, контекст розмов стосується обговорення правоохоронної операції щодо осіб, чию діяльність перевіряють у межах відповідного кримінального провадження.

"Водночас це обговорення надалі використовується як один з елементів версії про можливе сприяння цим самим особам. Таким чином, підготовці законних за своєю правовою природою слідчих дій проти call-центрів фактично надано протилежного кримінально-правового змісту: її використано як аргумент на підтвердження можливого сприяння діяльності об’єктів, щодо яких ці слідчі дії й готувалися", — йдеться у повідомленні.

Інші розмови, згадані в ухвалі, були присвячені посиленню та впорядкуванню протидії діяльності call-центрів. Йшлося, зокрема, про об’єднання відповідних кримінальних проваджень за спеціалізованим напрямом і запровадження єдиного підходу до координації цієї роботи в регіонах.

По суті, наведені обставини стосуються організації роботи органів прокуратури та здійснення правоохоронної діяльності. В Офісі вважають, що їх варто розглядати не окремо, а в загальному контексті, беручи до уваги конкретні управлінські рішення та процесуальні дії, ухвалені у відповідних провадженнях.

Кримінальне провадження

"Можливе перевищення меж законного доступу до матеріалів кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета обшуку буде ретельно перевірено в межах кримінального провадження.

Кожна встановлена обставина отримає належну правову оцінку", — заявили в Офісі.

Там наголосили, що позиція ОГП послідовна — будь-які факти можливої протиправної діяльності працівників прокуратури мають розслідуватися без винятків.

"Водночас усі слідчі дії, незалежно від органу, який їх проводить, мають відбуватися виключно в межах закону та наданих судом повноважень. Це однаковий стандарт для всіх правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, НАБУ та САП здійснюють операцію, під час якої викривають діяльність злочинної організації, до якої може бути причетний посадовець Офісу генерального прокурора. Правоохоронці встановлюють, що учасники схеми могли забезпечувати прикриття роботи мережі шахрайських кол-центрів.

Згодом в НАБУ повідомили деталі та опублікували записи розмов. Координатором незаконної схеми був один із керівників структурного підрозділу Офісу генпрокурора.