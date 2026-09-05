В Офисе генпрокурора поставили под сомнение законность проверок НАБУ

Сотрудники НАБУ. Фото: НАБУ

В Офисе генерального прокурора Украины сделали заявления после обысков, которые проводили сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Там поставили под сомнение законность действий детективов, которые во время обысков получили доступ к секретным материалам дел в отношении должностных лиц самого НАБУ и САП.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Новини.LIVE.

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Проверка возможной причастности одного из сотрудников ОГП к противоправной деятельности

Позиция генпрокурора однозначна — использование должности, статуса сотрудника прокуратуры или служебных возможностей для прикрытия или содействия любой преступной деятельности недопустимо и будет наказываться предусмотренной законом ответственностью.

В отношении должностного лица ОГП, ставшего фигурантом расследования НАБУ, в настоящее время рассматривается вопрос о прекращении его работы в органах прокуратуры. Там подчеркнули, что готовы содействовать расследованию и передавать правоохранителям все необходимые сведения в рамках законодательства.

"Около полуночи детективы НАБУ все же провели следственные действия в служебных помещениях, которыми пользуются Генеральный прокурор, первый заместитель Генерального прокурора, а также другие сотрудники и структурные подразделения ОГП. Масштаб этих следственных действий, их фактическое обоснование и перечень материалов, к которым был получен доступ, требуют отдельной правовой оценки", — говорится в сообщении.

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В Офисе утверждают, что во время проведения обысков правоохранители получили доступ, в частности, к материалам уголовного производства, в рамках которого проверялись возможные незаконные действия лиц из ближайшего окружения руководства САП. Расследование этого дела осуществлялось под процессуальным руководством Офиса генпрокурора. В то же время руководство САП было проинформировано как о наличии производства, так и о ходе следственных действий в его рамках. Утверждается, что детективы также получили доступ к материалам еще одного уголовного производства. В частности, речь идет об информации, которая была получена в рамках проведения негласных следственных розыскных действий в отношении возможной противоправной деятельности сотрудников НАБУ и САП.

В Офисе считают необходимым проверить, соответствовал ли фактический объем информации, к которой получили доступ детективы во время обысков, рамкам уголовного производства, в рамках которого проводились эти следственные действия.

Также возникают отдельные вопросы относительно анализа судебных постановлений, которыми обосновывались следственные действия в отношении руководства Офиса.

Информация о генеральном прокуроре

"В постановлении приведены отдельные разговоры сотрудника ГП, касающиеся бытовых вопросов. Среди них упоминание о "темной плитке" в одном из помещений, которым пользуется Генеральный прокурор, а также обсуждение установки сигнализации и внутренних датчиков. На основании этих разговоров в материалах далее выдвигается версия о возможной связи со средствами, которые, по предположению следствия, могли иметь противоправное происхождение", — говорится в сообщении.

В то же время материалы, приведенные в судебном постановлении, не содержат прямых подтверждений того, что генпрокурор давал поручения о содействии работе мошеннических колл-центров, препятствовал их разоблачению или расследованию.

Также в них не указано, что он кого-либо предупреждал о предстоящих следственных действиях, получал деньги или неправомерную выгоду от этой деятельности или оплачивал за счет средств преступного происхождения ремонт, установку сигнализации или другие услуги.

В Офисе подчеркивают, что связь между приведенными бытовыми разговорами и возможной преступной деятельностью в материалах обосновывается преимущественно предположениями — "вероятно", "возможная осведомленность", "не исключает", "могут быть".

"Именно поэтому достаточность таких данных для проведения следственных действий в служебных помещениях генерального прокурора, по нашему мнению, требует отдельной оценки. Еще один пример — приказ № 309 "Об организации деятельности прокуроров в уголовном производстве". В пункте 169 постановления приводится разговор, в котором сотрудник ОГП передает якобы договоренность с "шефом", под которым следствие понимает генерального прокурора, относительно внесения изменений в этот приказ", — отмечается в сообщении.

Этот разговор следствие также учло в качестве одного из аргументов в обоснование проведения соответствующих следственных действий. В то же время генеральный прокурор не подписывал никаких упомянутых изменений. Они не были приняты, а значит, не вступили в силу.

В ОГП объяснили, что речь идет об обсуждении возможного управленческого решения, которое не было реализовано. Там заявили, что это обстоятельство следовало бы учесть при оценке достаточности оснований для проведения обыска.

Заместитель генпрокурора

В отношении первой заместительницы генерального прокурора Марии Вдовиченко также было сделано заявление. В Офисе отметили, что упомянутые в судебном постановлении разговоры касаются организации и координации следственных мероприятий в уголовных производствах, связанных с работой колл-центров.

Отдельно в материалах используется слово "реализация", которое сам суд трактует как возможное проведение обысков в таких колл-центрах. Таким образом, контекст разговоров касается обсуждения правоохранительной операции в отношении лиц, чья деятельность проверяется в рамках соответствующего уголовного производства.

"В то же время это обсуждение в дальнейшем используется как один из элементов версии о возможном содействии этим же лицам. Таким образом, подготовке законных по своей правовой природе следственных действий против колл-центров фактически придано противоположное уголовно-правовое содержание: она использована в качестве аргумента в подтверждение возможного содействия деятельности объектов, в отношении которых эти следственные действия и готовились", — говорится в сообщении.

Другие разговоры, упомянутые в постановлении, были посвящены усилению и упорядочению противодействия деятельности колл-центров. Речь шла, в частности, об объединении соответствующих уголовных производств по специализированному направлению и внедрении единого подхода к координации этой работы в регионах.

По сути, приведенные обстоятельства касаются организации работы органов прокуратуры и осуществления правоохранительной деятельности. В Офисе считают, что их следует рассматривать не отдельно, а в общем контексте, принимая во внимание конкретные управленческие решения и процессуальные действия, принятые в соответствующих производствах.

Уголовное производство

"Возможное превышение пределов законного доступа к материалам уголовных производств, не касавшихся предмета обыска, будет тщательно проверено в рамках уголовного производства.

Каждое установленное обстоятельство получит надлежащую правовую оценку", — заявили в Офисе.

Там подчеркнули, что позиция ОГП последовательна — любые факты возможной противоправной деятельности сотрудников прокуратуры должны расследоваться без исключений.

"В то же время все следственные действия, независимо от органа, который их проводит, должны осуществляться исключительно в рамках закона и предоставленных судом полномочий. Это единый стандарт для всех правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, НАБУ и САП проводят операцию, в ходе которой раскрывают деятельность преступной организации, к которой может быть причастен должностное лицо Офиса генерального прокурора. Правоохранители устанавливают, что участники схемы могли обеспечивать прикрытие работы сети мошеннических колл-центров.

Впоследствии в НАБУ сообщили подробности и опубликовали записи разговоров. Координатором незаконной схемы был один из руководителей структурного подразделения Офиса генпрокурора.