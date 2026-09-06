Кравченко заперечив зв’язок із незаконними колцентрами

Руслан Кравченко. Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до прикриття незаконних колцентрів та не давав відповідних вказівок працівникам прокуратури. За його словами, рішення щодо співробітника Офісу Генерального прокурора, який фігурує у розслідуванні, вже ухвалені.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Кравченко відреагував на розслідування щодо колцентрів

За словами Кравченка, працівника відсторонили від виконання службових обов’язків. Кравченко також доручив підготувати рішення про його звільнення відповідно до законодавства.

"Винуватість встановлює суд. За управлінські рішення в системі, яку очолюю, відповідаю я. Одним кадровим рішенням не обмежимося", — наголосив генпрокурор.

Пост Кравченка. Фото: скриншот

Пост Кравченка. Фото: скриншот

Він доручив перевірити роботу департаменту міжнародного співробітництва, де працював згаданий співробітник, а також підрозділу з протидії кіберзлочинності. Перевірятимуть ухвалені рішення, матеріали та результати роботи.

Читайте також:

Крім того, Кравченко доручив організувати поліграф для всіх працівників структурних підрозділів, які займаються процесуальним керівництвом і розслідуванням справ щодо незаконних колцентрів. За результатами перевірок можуть ухвалити кадрові, службові та, за наявності підстав, кримінально-процесуальні рішення. Генпрокурор підкреслив, що посада не захистить працівників, якщо буде встановлено їхню причетність до незаконної діяльності або втручання в розслідування.

Кравченко також навів результати боротьби з шахрайськими колцентрами за останні 12 місяців. За його словами, правоохоронці провели понад 1050 обшуків, припинили діяльність близько 340 колцентрів та понад 5 тисяч операторських місць. Наразі розслідують 147 кримінальних проваджень, понад 183 людям повідомили про підозру, а обвинувальні акти щодо 93 осіб уже скерували до суду.

Водночас генпрокурор заявив, що результати роботи не можуть бути виправданням можливих зловживань усередині прокуратури. Окремо Кравченко спростував інформацію про нібито перешкоди під час слідчих дій у його кабінеті. За його словами, слідчим надали повний доступ до робочого приміщення та всіх необхідних об’єктів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 вересня в мережі поширилися повідомлення про нібито зникнення генерального прокурора Руслана Кравченка та його можливе перебування в лікарні. В Офісі Генерального прокурора спростували цю інформацію та заявили, що Кравченко перебуває на робочому місці.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 вересня НАБУ та САП проводили спецоперацію з викриття злочинної організації, до діяльності якої може бути причетний посадовець Офісу Генерального прокурора. За даними правоохоронців, угруповання могло займатися "кришуванням" мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.