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Главная Новости дня Дело "Карфаген": ВАКС выбирает меру пресечения для Ивахненко

Дело "Карфаген": ВАКС выбирает меру пресечения для Ивахненко

Ua ru
7 сентября 2026 10:14
Репортаж
ВАКС назначает Елизавете Ивахненко меру пресечения: дело «Карфаген»
Елизавета Ивахненко. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

В понедельник, 7 сентября, Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения Елизавете Ивахненко, известной как "Муза" по записям НАБУ в деле "Карфаген". Фигурантке инкриминируют участие в группировке, которая прикрывала незаконные колл-центры и отмыла таким образом более 42 млн грн. Во время слушания судья разрешил ей сидеть рядом с адвокатами.

Об этом из зала суда сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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ВАКС выбирает меру пресечения для Елизаветы Ивахненко

Фигурантка масштабного дела о взятках и незаконных колл-центрах Елизавета Ивахненко, известная как «Муза», ожидает решения ВАКС о мере пресечения. Во время слушаний судья разрешил ей сидеть рядом с адвокатами.

Єлизавета Івахненко
Начало суда. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Интересно, что на заседание подозреваемая пришла в брендовом пиджаке стоимостью более 13 тысяч гривен.

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Жакет, в котором Елизавета Ивахненко явилась в суд

Новини.LIVE отмечает, что Ивахненко фигурирует в материалах следствия под псевдонимом «Муза», который был зафиксирован на аудиозаписях Национального антикоррупционного бюро. Речь идет о масштабном расследовании под названием "Карфаген".

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По данным правоохранительных органов, подозреваемая была причастна к деятельности преступной организации, занимавшейся так называемым "крышеванием" сети незаконных колл-центров. Следствие утверждает, что участники этой схемы на постоянной основе получали взятки и успели легализовать более 42 миллионов гривен незаконной прибыли.

В рамках этого же уголовного производства суд ранее уже определил меру пресечения для другого фигуранта, а именно должностного лица Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы. ВАКС отправил его под стражу. В качестве альтернативы аресту судьи назначили прокурору залог в размере 120 миллионов гривен.

В свою очередь, в Офисе генерального прокурора быстро выступили с критикой таких следственных действий, прямо усомнившись в законности операции. Ведомство возмутилось тем, что в ходе следственных мероприятий детективы сумели получить доступ к засекреченным материалам уголовных дел, возбужденных как раз против должностных лиц самого НАБУ и САП.

НАБУ суд мошенничество ВАКС мера пресечения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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