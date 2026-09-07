ВАКС обирає запобіжний захід Єлизаветі Івахненко: справа Карфаген

Справа "Карфаген": ВАКС обирає запобіжний захід для Івахненко
У понеділок, 7 вересня, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, відомій як "Муза" з плівок НАБУ у справі "Карфаген". Фігурантці закидають участь в угрупованні, що прикривало незаконні кол-центри та відмило такими чином понад 42 млн грн. Під час слухання суддя дозволив їй сидіти поруч з адвокатами.
Про це із зали суду повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
ВАКС обирає запобіжний захід Єлизаветі Івахненко
Фігурантка масштабної справи про хабарі та незаконні кол-центри Єлизавета Івахненко, відома як "Муза", очікує на рішення ВАКС щодо запобіжного заходу. Під час слухань суддя дозволив їй сидіти поруч з адвокатами.
Цікаво, що на засідання підозрювана прийшла в брендовому піджаку вартістю понад 13 тисяч гривень.
Новини.LIVE зазначає, що Івахненко проходить у матеріалах слідства під псевдонімом "Муза", який було зафіксовано на аудіозаписах Національного антикорупційного бюро. Йдеться про масштабне розслідування під назвою "Карфаген".
За даними правоохоронних органів, підозрювана була причетна до діяльності злочинної організації, що займалася так званим "кришуванням" мережі незаконних кол-центрів. Слідство стверджує, що учасники цієї схеми на постійній основі отримували хабарі та встигли легалізувати понад 42 мільйони гривень незаконного прибутку.
У рамках цього ж кримінального провадження суд раніше вже визначив міру запобіжного заходу для іншого фігуранта, а саме посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви. ВАКС відправив його під варту. Як альтернативу арешту судді призначили прокурору заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.
Натомість в Офісі Генпрокурора швидко виступили з критикою таких слідчих дій, прямо засумнівавшись у законності операції. Відомство обурилося тим, що під час слідчих заходів детективи зуміли дістатися до засекречених матеріалів кримінальних проваджень, відкритих якраз проти посадових осіб самих НАБУ та САП.