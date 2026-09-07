ВАКС обирає запобіжний захід Єлизаветі Івахненко: справа Карфаген

Єлизавета Івахненко. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

У понеділок, 7 вересня, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, відомій як "Муза" з плівок НАБУ у справі "Карфаген". Фігурантці закидають участь в угрупованні, що прикривало незаконні кол-центри та відмило такими чином понад 42 млн грн. Під час слухання суддя дозволив їй сидіти поруч з адвокатами.

Про це із зали суду повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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ВАКС обирає запобіжний захід Єлизаветі Івахненко

Фігурантка масштабної справи про хабарі та незаконні кол-центри Єлизавета Івахненко, відома як "Муза", очікує на рішення ВАКС щодо запобіжного заходу. Під час слухань суддя дозволив їй сидіти поруч з адвокатами.

Початок суду. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Цікаво, що на засідання підозрювана прийшла в брендовому піджаку вартістю понад 13 тисяч гривень.

Жакет, в якому прийшла на суд Єлизавета Івахненко

Новини.LIVE зазначає, що Івахненко проходить у матеріалах слідства під псевдонімом "Муза", який було зафіксовано на аудіозаписах Національного антикорупційного бюро. Йдеться про масштабне розслідування під назвою "Карфаген".

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За даними правоохоронних органів, підозрювана була причетна до діяльності злочинної організації, що займалася так званим "кришуванням" мережі незаконних кол-центрів. Слідство стверджує, що учасники цієї схеми на постійній основі отримували хабарі та встигли легалізувати понад 42 мільйони гривень незаконного прибутку.

У рамках цього ж кримінального провадження суд раніше вже визначив міру запобіжного заходу для іншого фігуранта, а саме посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви. ВАКС відправив його під варту. Як альтернативу арешту судді призначили прокурору заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.

Натомість в Офісі Генпрокурора швидко виступили з критикою таких слідчих дій, прямо засумнівавшись у законності операції. Відомство обурилося тим, що під час слідчих заходів детективи зуміли дістатися до засекречених матеріалів кримінальних проваджень, відкритих якраз проти посадових осіб самих НАБУ та САП.