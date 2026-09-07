Розслідування НАБУ: наслідки для Кравченка у справі Карфаген

Руслан Кравченко. Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Генеральному прокурору України Руслану Кравченку може загрожувати кримінальна або політична відповідальність, якщо слідство доведе його причетність до правопорушень, про які заявляє НАБУ. Водночас для політичної відповідальності обвинувальний вирок суду не потрібен — Верховна Рада може висловити генпрокурору недовіру та ухвалити рішення про його відставку.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявила адвокатка та колишня членкиня Ради громадського контролю при НАБУ Тетяна Козаченко.

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Коли Кравченку може загрожувати кримінальна відповідальність

У прямому ефірі Тетяна Козаченко повідомила, що питання кримінальної відповідальності Руслана Кравченка може постати у разі, якщо слідство встановить його участь у правопорушеннях, про які повідомляють антикорупційні органи. Водночас адвокатка наголосила, що кримінальна відповідальність можлива лише після встановлення конкретних обставин справи та доведення вини у визначеному законом порядку.

Нагадаємо, що йдеться про ситуацію, яка сколихнула соціальні мережі, навколо резонансної операції "Карфаген". У межах якої НАБУ заявило про викриття злочинної організації. До її діяльності можуть бути причетні посадовці Офісу генерального прокурора.

Що загрожує Руслану Кравченку

Також Тетяна Козаченко звернула увагу на можливість політичної відповідальності. Для цього не потрібно чекати обвинувального вироку суду. Верховна Рада може висловити генеральному прокурору недовіру, що може стати підставою для його звільнення з посади.

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"Для цього не потрібно, щоб був винесений судом вирок. Це може зробити Верховна Рада", — зазначила адвокатка Козаченко.

На її думку, на тлі кризи у правоохоронній системі Верховна Рада має вимагати від Руслана Кравченка публічного звіту. Вона вважає, що депутати повинні заслухати генпрокурора та дати оцінку його діяльності, в контексті ситуації, яка виникла навколо справи "Карфаген". Адвокатка наголосила, що питання має отримати політичну оцінку незалежно від того, чим завершиться кримінальне розслідування.

Новини.LIVE писали, що НАБУ та САП провели спеціальну операцію з викриття злочинної організації, до якої, може бути причетний один із посадовців Офісу Генерального прокурора України. Правоохоронці вважають, що учасники організації могли забезпечувати "кришування" мережі шахрайських кол-центрів і легалізувати майно, отримане незаконним шляхом.

Ми інформували, що пізніше НАБУ та САП повідомили, що у середині 2025 року посадовець Офісу генерального прокурора, за версією слідства, створив злочинну схему та очолив її діяльність. Для її реалізації він залучив як чинних співробітників прокуратури, так і осіб зі свого близького оточення.