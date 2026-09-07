Комментарий Кравченко: почему не пускали НАБУ и что изъяли из кабинета

Генеральный прокурор Руслан Кравченко. Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что детективов НАБУ сначала не пускали в здание Офиса генерального прокурора, поскольку они не сообщили, в каких именно кабинетах планируют проводить обыски. После его разговора с руководством следователей допустили в помещения, а во время обыска в кабинете генпрокурора изъяли четыре подарочных сертификата номиналом по 50 тысяч гривен.

Об этом пишет "Украинская правда", передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему детективов НАБУ сначала не пропускали

Руслан Кравченко рассказал, что сотрудники Управления государственной охраны сначала не позволяли детективам НАБУ пройти в здание Офиса генпрокурора. Он сообщил журналистам, что у правоохранителей были постановления о проведении обысков, в частности в его кабинете и кабинете заместителя, однако сначала они отказывались показывать документы и сообщать, в какие именно помещения направляются.

"У коллег были постановления об обыске моего кабинета и кабинета заместителя, но сначала они отказывались их показывать, потому что не хотели, чтобы мы понимали, куда они пришли", — рассказал Руслан Кравченко.

Он сообщил, что около полуночи связался с руководителями НАБУ и САП и выяснил обстоятельства ситуации. После этого отдал распоряжение обеспечить следователям доступ к необходимым помещениям.

Читайте также:

"Я сказал: „Хорошо, вам всё откроют — и кабинет, и офис, и сейфы“. Дал команду, следователей впустили, они провели все обыски", — отметил генпрокурор.

Что детективы изъяли из кабинета Кравченко

Генеральный прокурор рассказал, что правоохранители изъяли несколько новых пустых конвертов, а также четыре подарочных сертификата магазина Canali номиналом по 50 тысяч гривен каждый.

"У меня изъяли немного: какие-то новые пустые конверты, четыре подарочных сертификата по 50 тысяч гривен из магазина Canali, которые в пределах своей зарплаты я вполне могу себе позволить", — сказал Кравченко.

Кроме того, в приемной изъяли идентификационный код и другие персональные данные из его личного дела.

Обыск провели и по месту жительства генпрокурора

Руководители антикоррупционных органов сообщили Руслану Кравченко, что уведомят в установленном законом порядке об обысках по месту жительства. Впоследствии он получил информацию о том, что следователь находится возле его дома. По его словам, он попросил не повреждать двери и замки и дождаться его жены, которая уже направлялась домой. Следователи дождались её, после чего она открыла им дом и показала необходимые помещения.

Обыски в Офисе генерального прокурора состоялись на фоне расследования НАБУ и САП, в рамках которого правоохранители заявили о разоблачении преступной организации. К ее деятельности может быть причастен один из руководителей структурного подразделения Офиса генерального прокурора.

Генеральный прокурор также заявил, что во время обысков детективы НАБУ получили доступ к материалам отдельных уголовных дел, которые хранились в кабинетах сотрудников Офиса генерального прокурора. Среди этих материалов были документы по делам, в которых фигурируют сотрудники НАБУ и других правоохранительных органов.

"У меня в кабинете ничего не было, но сотрудники доложили мне, что в их кабинетах находились материалы, касающиеся сотрудников НАБУ, а также материалы, касающиеся сотрудников других правоохранительных органов. И к этим материалам следователи НАБУ получили доступ", — заявил генпрокурор.

В то же время Руслан Кравченко отказался раскрывать детали этих производств. Он пояснил, что не является прокурором по соответствующим делам и не имеет разрешения на разглашение информации.

Новини.LIVE писали, что генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не намерен уходить в отставку из-за резонансного расследования НАБУ и САП "Карфаген". В то же время он сообщил, что в ближайшее время у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мы также сообщали, что в прямом эфире Ранок.LIVE Татьяна Козаченко отметила, что Руслан Кравченко может понести уголовную ответственность, если следствие подтвердит его причастность к правонарушениям, о которых заявляют антикоррупционные органы. В то же время адвокат подчеркнула, что для привлечения к ответственности необходимо установить обстоятельства дела и доказать вину в предусмотренном законом порядке.